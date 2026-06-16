Az NKA-ügyben négy győri egyesület ellen nyomoz a NAV

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak ügyében négy győri egyesület ellen indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt, összevonva az NKA-ügyben már folyamatban lévő büntetőeljárással – tudatta Kósa Roland, Győr alpolgármestere kedden a Facebook-oldalán.

A politikus felidézte, hogy

miután nyilvánosságra kerültek az NKA „vállalhatatlan, sok-sok milliárd forint közpénzt Fidesz-közeli szervezeteknek juttató döntései”, elrendelték az ügy helyi vonatkozásainak vizsgálatát.

A bejegyzés szerint az alpolgármester május 15-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen, mert – mint írta – 2025. november 19-én és idén január 22-én több mint százmillió forint közpénz jutott az NKA-ból négy helyi, Fidesz-közeli, értelmezhető tevékenységet nem végző egyesületnek.

A bejegyzésben felsorolta, hogy a

Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete 35 millió forintot, a Fiatalok Sport és Kultúr Egyesülete 20 millió forintot, a Polgári Sport Kör Egyesület 30 millió forintot, a HD Sport Egyesület pedig 20 millió forintot kapott.

Mindegyik egyesület bejegyzési eljárását ugyanazon a napon indították, alapszabályukat ugyanazon a napon fogadták el, és képviseleti jogosultságukkal is ugyanaz a személy rendelkezik, „Juhász Balázs abdai fideszes önkormányzati képviselő” – írta Kósa Roland.

Hozzátette, hogy az egyesületi kör bírósági dokumentumai és azok benyújtási körülményei is zavarba ejtőek, ugyanis 2025. július 29-én 11 másodperces időablakban 12 beszámoló érkezett be az Országos Bírói Hivatal rendszerébe egymást követő érkeztetési számokon.

A négy egyesület 2022-es, 2023-as és 2024-es beszámolói „másodperceken belül, pontosan egymás után kerültek benyújtásra. Mind a négy egyesület három-három beszámolójában 2022-re, 2023-ra és 2024-re vonatkozóan 0 forint bevételt és 0 forint kiadást vallott be” – írta az alpolgármester.

Kósa Roland szerint „az összefonódásra ráerősít, hogy vélhetően összecserélték az adószámokat”: a Fiatalok Sport és Kultúr Egyesülete beszámolóin hibásan a Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete adószámát tüntették fel, emellett a Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete számára 2022-re és 2023-ra is leadtak beszámolókat, de a szervezet akkor jogerősen még nem is létezett.

„Feljelentésemre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el, a győri esetet egy, az NKA-ügyben már folyamatban lévő büntetőeljárással összevonta”

– zárta bejegyzését Győr alpolgármestere.

A kiemelt ké illusztráció – Fotó: Facebook