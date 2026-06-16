Átvilágítják az Országos Mentőszolgálat működését is

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója kedden az M1 aktuális csatornán. Constantinovits Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez.

Az OMSZ vezetője ugyanakkor kijelentette: a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMSZ új vezetése számára. Constantinovits Miklós elmondta: továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára.

Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás.

Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMSZ új szóvivője arról beszélt: személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhíváskat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)