Átvilágítják az Országos Mentőszolgálat működését is

Az OMSZ vezetője ugyanakkor kijelentette: a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMSZ új vezetése számára. Constantinovits Miklós elmondta: továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára.
Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás.
Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMSZ új szóvivője arról beszélt: személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhíváskat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat – tette hozzá.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)