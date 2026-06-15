Velkey György László: A Tisza-kormány elutasítja a migrációs paktumot

A Hungary Helps programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott „luxusvillájáról”, a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.

KDNP: A migrációs paktum helyett miért nem a helyben segítést választja a kormány?

Juhász Hajnalka (KDNP) azt kérdezte a kormánytól, hogy a migrációs paktum helyett miért nem a helyben segítést választják. Jelezte: az Orbán-kormány alatt létrehozott Hungary Helps programmal több mint 60 országban több mint 400 projektet valósítottak meg, 2,5 millió embernek segítve így szerte a világban. A Hungary Helps program helyben segített, ezzel szemben a migrációs paktum menedzselni akarja a migrációt, és nem megelőzni.

Válaszában Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a kérdést hazugságnak minősítette. Azt mondta: folytatják a Hungary Helps programot, csak leállítják a lopást. Úgy fogalmazott: bárhová nyúl a Külügyminisztériumban, minden „ragad a mocsoktól”. Ugyanígy ragad a Hungary Helps program is – jelentette ki, hozzátéve, ezt felszámolják, de a segítségnyújtás megmarad.

Kiemelte azt is:

a migrációs paktumot az Orbán-kormány idején fogadták el, a Tisza-kormány elutasítja a paktumot, és nem készítenek tagállami végrehajtási tervet.

Juhász Hajnalka a viszonválaszában jelezte: a Hungary Helps egy nemzetközileg elismert hungarikum volt, amely az Orbán-kormány idején államtitkári szinten volt biztosítva. Ha a Tisza nemzetközi fejlesztési együttműködés szintjére delegálja, azzal tönkreteszik.

Velkey György László a viszonválaszában úgy értékelt: a Hungary Helps programmal kapcsolatban is folyamatosan túlárazott szerződéseket találnak, ezek tehát olyan együttműködések, amelyek lehet, hogy a helyieknek is jók, de a közvetítőknek, a tárca vezetésének és „haveri köreinek nagyon jók”.

„Ennek lesz vége, a minisztériumban dolgozó főosztályvezetőkkel pedig folytatjuk a munkát” – ígérte az államtitkár.

Mi Hazánk: Bocsánatot kér-e a honvédelmi miniszter a „luxusvilla” miatt?

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt: a honvédelmi minisztert a honvédség túlárazott beszerzései csak addig érdeklik, ameddig nem az ő vezérkari főnökként kapott milliárdos „luxusvillájáról” van szó.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése alapján Novák Előd tételesen sorolta, hogy milyen extrák kerültek az ingatlanba Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd azt kérdezte: a tárcavezető hajlandó-e bocsánatot kérni, illetve kártérítést fizetni.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a válaszában azt mondta: feljelentések alapján folyamatban lévő nyomozás van ma is a rendőrségen. Azt hangoztatta, hogy ő nem érintett, lelkiismerete tiszta. Semmit nem írt alá, semmit nem rendelt meg, „semmi kötelezettség nincsen” – emelte ki, hozzátéve, hogy ha a nyomozás lezárul, megmutatja, ki kötött szerződéseket, és milyen cégekkel.

Tisza: Mit jelent a kórházi klímákkal kapcsolatban bejelentett intézkedés?

Berki Ákos (Tisza) arról a több mint 3 milliárd forintos forrásról, amelyet a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására jelentett be, jelezte: Balassagyarmat is érintett, itt lecserélik a kritikus állapotú kórházi hűtőberendezéseket.

Több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszerét szintén megújítják – mondta, azt kérdezve, mit jelentenek az intézkedések, milyen eszközök cseréjére és felújítására számíthatnak az emberek.

Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a válaszában úgy fogalmazott: súlyos infrastruktúra-válságot örökölt a kormány, a kritikus betegellátó helyiségek 96 százaléka helyett országosan csak 48 százalékban van megfelelő hűtés, 36 százalékban elégtelen a kapacitás.

A 3,6 milliárd forintos rendkívüli kormányzati forrás javítást, karbantartást, szükség esetén cserét jelent, ezt legkésőbb július 15-ig kell megtenni, ezt követően pedig megkezdik az átfogó infrastruktúra-fejlesztést – tájékoztatott.

Fidesz: Helyes-e a visszaható hatályú jogalkotás?

Tuzson Bence (Fidesz) szerint az utóbbi időszak jogalkotása sok problémát vet fel, ilyen a visszaható hatályú jogalkotás, amely nemcsak az alaptörvény módosításában, hanem a médiaszabályozásban is megjelenik.

Emellett megjegyezte: a miniszterelnök „mint a végrehajtó hatalom feje” fenyegeti, lemondásra szólítja fel a közjogi méltóságokat és különböző hatalmi ágak vezetőit. Az ellenzéki politikus azt kérdezte, helyesnek és járhatónak tartja-e ezt az utat a tárcavezető.

Görög Márta igazságügyi miniszter a válaszában emlékeztetett: a korábbi kormány relativizálta a jogállamiságot, szisztematikusan alakította át a hatalmi ágak megosztásának rendszerét.

A hangsúly mindig az intézményi garancián van; az előző kabinet a meghatározó pozíciókba a saját embereit ültette, és így „ezek a demokratikus intézmények teljes egészében kiüresedtek”. Ezt kell helyreállítani – jelentette ki a tárcavezető.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (b) szavaz az alaptörvény módosításáról az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. Jobbról Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A képviselők elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)