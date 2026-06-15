Toroczkai László vezeti a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot

Az Országgyűlés támogatta a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását, annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. A képviselők arról is döntöttek, hogy a bizottságot Toroczkai László (Mi Hazánk) vezesse. Ezt követően a képviselők áttértek az azonnali kérdések és válaszok órájára.

A parlament 142 igen szavazattal, 50 tartózkodás ellenében támogatta a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását, annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Toroczkai László (Mi Hazánk) vezesse.

A parlament a vizsgálóbizottság alelnökeinek Gyöngyösi Istvánt (Tisza) és Balla Györgyöt (Fidesz), míg tagjainak a tiszás Kiss Máté Zsoltot és Molnár Zoltánt, valamint a KDNP-s Nacsa Lőrincet választotta meg.

Az indoklás alapján

a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához.

Június 1-jén parlamenti felszólalásában Toroczkai László azt kifogásolta, hogy a Tisza Párt lesöpörte a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját a Mi Hazánk elnöke tölthesse be. A felszólalásra reagálva Magyar Péter miniszterelnök közölte Toroczkai Lászlóval, hogy vezetheti a vizsgálóbizottságot.

A kormányfő ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. „Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán.

Az Országgyűlés június 8-án már megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjait és tisztségviselőit. A négy bizottságot egyaránt a Tisza Párt egy-egy képviselője vezeti.

Nem függesztette fel az Országgyűlés Toroczkai László mentelmi jogát

Az Országgyűlés 6 támogató, 181 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem függesztette fel Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetőjének mentelmi jogát.

A határozati javaslat indoklásában az szerepel: a parlament mentelmi bizottsága egyhangúlag ellenezte a felfüggesztést, egyezően a korábbi ciklusokban – a magánvádas ügyek nagy részében – követett gyakorlatával, megfelelve azon általános elvnek is, amely értelmében a mentelmi jog védelmet nyújt az országgyűlési képviselők számára a képviselői minőségükben gyakorolt szabad véleménynyilvánítás tárgyában.

Az ismertetés szerint a Keszthelyi Járásbíróság kezdeményezte a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásban, amelyet a Jobbik akkor még hivatalban lévő parlamenti képviselője kezdeményezte idén márciusban, mivel a politikus a feljelentőt egy nyilvános gyűlésen bűnözőnek és a gyermekekre veszélyesnek nevezte. A határozati javaslat szerint az ügyben feljelentéssel élt Toroczkai Lászlóval szemben egy másik jobbikos politikus is.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke azt hangsúlyozta: vannak olyan ügyek, amikor indokolt a mentelmi jog fenntartása, de ez nem jelenti azt, hogy indokolt esetben a politikusok az immunitás mögé bújhatnak.

Toroczkai László jelezte: pártjának célja a mentelmi jog eltörlése, így bármikor áll – akár ebben az ügyben is – a bíróság elé, lemond e jogáról, de a döntés a törvényhozásé.

A döntéshozatalt követően az elnöklő Kőszegi Krisztián bejelentette: Szucsigán László román nemzetiségi szószóló letette esküjét és aláírta esküokmányát.

Azonnali kérdések

Fidesz: A Zsolti bácsi-ügy szálai a Tisza Párthoz vezetnek?

Pócs János (Fidesz) szerint Magyar Péter, illetve „családi médiája”, a Kontroll számtalan esetben használta és használja uszításra a Szőlő utcai ügyet. Pócs János kifogásolta, hogy Magyar Péter szó nélkül hagyta, amikor májusi Facebook-posztjában azt kérdezte, hogy a Zsolti bácsi-ügy szálai a Tisza Párthoz vezetnek-e? Ezért a fideszes képviselő újra feltette a kérdést: „A szálak vezethetnek a Tisza Párthoz, a miniszterelnök családjához vagy hozzá magához?”

Magyar Péter miniszterelnök válaszában úgy fogalmazott: „Mindig van lejjebb.” Azt is mondta: jó attól a Pócs Jánostól hallani a gyermekvédelemről, aki „kiskorú lányokat leitat és utána a mellükre tesz megjegyzést”, és aki abban a frakcióban ül, ahol kegyelmet adnak pedofil segítőknek.

A Tisza támogatja gyermekvédelmet, létrehoznak egy egymilliárd forintos gyermekvédelmi alapot, ami kártalanítani fogja azt a háromezer áldozatot, akiket kiskorúként az Orbán-kormány idején bántalmaztak, és tettek tönkre lelkileg, fizikailag, szexuálisan – közölte Magyar Péter.

Pócs János viszonválaszában úgy fogalmazott: „Nálunk a gyermekvédelmi botrányba belebukott a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter meg hát a Fidesz is.” Azt kérdezte, ha esetleg mégis kiderül, hogy fizettek vagy zsaroltak „egy büntetett előéletű gyermeket”, hogy ezzel motiválják „pedofil, hamis vád kimondására”, az milyen következménnyel jár?

Magyar Péter úgy reagált: Pócs János jó példa arra, hogy ha egy bohóc bemegy egy palotába, nem belőle lesz király, hanem a palotából cirkusz.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)