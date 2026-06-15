Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Tarr Zoltán visszavonja az előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs valamennyi, április 8-án tárcavezetőként született döntését. A Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere ezt hétfőn közölte közösségi oldalán.

„Hankó Balázs saját hatáskörben ezen a napon összesen 393 898 580 forintról döntött, ezt harminc pályázó nyerte el. Jogilag mindegyik megállítására lehetőség volt” – jelentette be Tarr Zoltán.

Mint kifejtette, a döntés előzményeként a napokban a Nemzeti Kulturális Alap döntéseit végrehajtó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársaival áttekintették az előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs által április 8-án (négy nappal a rendszerváltó választás előtt) egyedi miniszteri keretből kiosztott támogatásokat.

„A döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Tudjuk jól, a közpénz kiosztása nem működhet így, ez sem a kultúra, sem a magyar állampolgárok érdekét nem szolgálja”

– írta a miniszter.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a lépés szükségszerű, és ezzel a döntés-visszavonással újabb lépést tesznek az elmúlt tizenhat esztendő urambátyám világának felszámolása felé.

„Nagyon fontos, hogy az NKTK munkatársai a munkájukat és az előző rendszer következményeinek eltakarítását végzik. Ők segítik a már folyamatban lévő NAV-nyomozás munkáját, illetve a minisztérium áttekintésben részt vevő munkatársait” – fűzte hozzá Tarr Zoltán.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)