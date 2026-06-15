Tarr Zoltán: Létrejön a Független Közmédia Testület, amelyben kormánypárti és ellenzéki képviselők is lesznek

Az Országgyűlés a kérdéseket követően áttért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájára hétfőn.

Előterjesztő: független, valóban a magyar embereket szolgáló közmédia megteremtése a cél.

Az Országgyűlés a kérdéseket követően áttért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájára.

Ennek során az előterjesztőként felszólaló Hantosi István (Tisza) a független, valóban a magyar embereket szolgáló közmédia megteremtését nevezte a kezdeményezés céljának.

Az 1848-as 12 pontot idézve hangsúlyozta, nemcsak akkor, de 1956-ban, 1989-ben is a sajtószabadságért küzdöttek a magyarok, most is ezt teszik, a Tisza pedig vállalta a közmédia és a médiaszabályozás függetlenségének megteremtését.

A valódi és független közmédia mindannyiunk közös ügye, a felelősségünk pedig történelmi – jelentette ki Hantosi István, majd arról beszélt: az előző kormányzat elfelejtette, hogy a cenzúra „állami önkény a sajtó szabadsága felett”.

Visszaadjuk a közmédiát, mégpedig egy független és objektív közmédiát a köznek, a magyar embereknek – ígérte, hangsúlyozva, hogy a demokráciához intézményi garanciák, fékek, ellensúlyok, a hatalomgyakorlást ellenőrizhetővé és számonkérhetővé tévő mechanizmusok kellenek, „ilyen ellensúly maga a szabad és sokszínű média is”, amelyben kiemelkedően fontos szerepet játszik a közfeladatot ellátva, közvagyonnal gazdálkodva működő közmédia.

Hantosi István azt hangsúlyozta:

a törvényjavaslat három jelentős pillére a közmédia szerkezeti-szervezeti átalakítása, a vezetői kiválasztás rendszerének reformja és a médiahatóság átalakítása.

Az első pillérrel kapcsolatban megjegyezte: a jelenlegi közmédiarendszer átláthatatlan és nem hatékony, a javaslat ezért megszünteti az e téren fennálló, „mesterségesen szétválasztott konstrukciót”, létrehozva a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t, és újra önálló intézménnyé téve a Magyar Távirati Irodát.

A cél világos: átláthatóbb szervezet, egyértelműbb felelősségi rendszer, hatékonyabb és költségkímélő működés, valamint mindenekelőtt nagyobb szakmai és funkcionális függetlenség

– jelentette ki.

Megemlítette, hogy a Közszolgálati Közalapítvány jogutódjaként létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek kilenc tagját egy átlátható kiválasztási folyamat során a kormány, az ellenzék és a szakma delegálja egy átlátható folyamat révén.

Jelezte:

nyilvános, az európai médiaszabadság-rendelettel összhangban lévő kiválasztási folyamat révén választják ki az új rendszerben a vezetőket, akikkel szemben átlátható, nyílt és megkülönböztetéstől mentes szempontrendszert érvényesítenek.

A jelenlegi rendszer nem felel meg ennek az elvárásnak – jegyezte meg, jelezve, hogy a jövőben a politikai lojalitás helyett a szakmai alkalmasság lesz a kiválasztás alapja.

A médiafelügyelet reformjával kapcsolatban arról beszélt: a közmédia akkor tudja betölteni szerepét, ha szakmailag és funkcionálisan független felügyeleti szerv áll felette, ám a jelenlegi Médiatanács mind az öt tagját a Fidesz delegálta, így döntéseik gyakran politikai indíttatásúak, ráadásul nem is voltak megismerhetőek a köz számára.

Azt mondta:

az új rendszerben a Médiatanácsba a kormányoldal és az ellenzék is két-két tagot delegál majd, az elnököt pedig nyilvános, átlátható pályázaton, szakmai eljárásban választják ki.

Emellett szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, átláthatóbb működést írnak elő. A sajtószabadság erősítése és a cenzúra kiküszöbölése érdekében a médiatámogatást célzó Sajtóalapot hoznak létre, megerősíti a civil társadalmi ellenőrző mechanizmust – tette hozzá.

Hantosi István kiemelte: a javaslat célja, hogy „legyen olyan közmédia, amely nem politikai megrendeléseket teljesít, hanem a közérdeket szolgálja, legyen olyan hírügynökség, amely nem narratívákat gyárt, hanem híreket közöl, legyen olyan médiahatóság, amely nem politikai szereplőként, hanem független szabályozóként működik”.

Az előterjesztő jelezte: utat kívánnak nyitni egy társadalmi-szakmai egyeztetésnek a közmédia szerepéről és a médiaszabályozásról, a közmédia jövőjéről. A médiaszabályozás reformjára pedig egy következő jogalkotási lépésben sor fog kerülni – jelentette ki, a képviselők támogatását kérve a kezdeményezéshez.

Kormány: A javaslat felszabadítja a közmédiát

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kijelentette: a közmédiát az elmúlt években rabul ejtette „az orbáni hazugságipar”. A kormány legfontosabb feladatának tartja, hogy a magyar nép felszabaduljon, és gyűlölet nélkül, egységben tekinthessenek egymásra – mondta, jelezve, meggyőződése, hogy ezen az úton visz tovább ez a törvényjavaslat is.

A cél túllépni a központi irányításon, levetkőzni a politikai szervilitást, és visszaadni a közmédiát a magyar embereknek.

A Fidesz megosztotta a magyar népet, gyűlöletet szított és riogatott, és ebben „hű csatlósa volt a közmédia”. Új korszak következik – jelentette ki. A Fidesz igyekezett bebetonozni a közmédia működését az általa favorizált vezetők megerősítésével, de a törvényjavaslat felszabadítja a rendszert.

A közmédia feladata hatalmas, a helyzet pedig súlyos. Egyrészt, mert az európai médiaszabályozással teljesen ellentmondva működött, másrészt, mert átláthatatlan, mire ment el a beleöntött rengeteg állami pénz.

A jövőben a közmédia olyan elvek mentén fog működni, mint az objektivitás, a korrektség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a dezinformáció elleni harc

– sorolta.

Hangsúlyozta: a javaslat a jelenlegi vezetők lemondatását teszi lehetővé, ami után létrejön a Független Közmédia Testület, amelyben kormánypárti és ellenzéki képviselők is lesznek, és amelyben a szakma is képviselteti magát. Az átalakulást a közmédia működési átvilágítása követi.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)