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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.15. 13:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A parlament hétfőn megkezdi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításának általános vitáját. Az Országgyűlés az indítványt sürgősséggel tárgyalja.

Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően az MTI-nek azt mondta, hogy a nemzetiségi szószóló javaslatára az Országgyűlés az indítványt nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja.

A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

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