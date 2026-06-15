Orbán Viktor: abszurd, hogy a sejtetések és a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak

Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak, ez a helyzet abszurditása – mondta a volt miniszterelnök az Indexnek adott, hétfő este publikált interjújában.

Orbán Viktor a Fidesszel szemben a választási kampányban elhangzott korrupciós vádakra reagálva azt mondta: Hatvanpuszta „tipikusan egy műbalhé, nincsen semmilyen reális alapja”, szavai szerint ugyanis semmilyen konkrét állítás nincs, ez inkább „propaganda.”

A Matolcsy-ügyről azt mondta, az egy hatósági ügy, az eljárások a Fidesz-kormány idején megindultak. „Most új kormány van, meglátjuk, hogy mire jutnak” – jegyezte meg. Orbán Viktor hozzátette: van a valóság és van a valóságról kialakított képzet és „ebben nem voltunk jók.”

Itt van Bige László esete, ő egy köztörvényes bűnöző, eljárások vannak vele szemben, teljesen nyilvánvaló okokból. Egy fehér galléros bűnöző, ő a Tisza legnagyobb pénzügyi támogatója sok százmillió forinttal és mégis mi nézünk ki korruptnak – fogalmazott, hozzátéve, „valamit rosszul csinálunk.”

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a Fidesz kongresszusán Szombaton tartja a párt tisztújítását Budapesten.

Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy mit kezdenek a Lázár János, Szijjártó Péter és Hankó Balázs fideszes parlamenti képviselőket ért korábbi korrupciós támadásokkal, a volt miniszterelnök azt mondta, ezek nem vádak, hanem „sejtetések meg sugalmazások”.

„Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések, meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak, ez a helyzet abszurditása, de az idő majd ezen is segít szerintem”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: Lázár János „teljesen rendben van”, Szijjártó Péter „rendben van”, Hankó Balázs „szerintem világos válaszokat adott mindenre, ennyit tudunk tenni.”

„Sajnos a mieink közül is van, aki belekerül”

Vélekedése szerint az ellenfél kihasználja győzelmi lendületét és még mindig támadja a Fideszt, de a választási vereség esetén a választás utáni egy-két hónap az ilyen.

Arra a kérdésre, hogy ezek az ügyek is szerepet játszottak-e a választási vereségben, úgy reagált: „a sejtetés, a sugalmazás és a rágalmazás hatékony volt, a mi tényállításunk meg hatékonytalan.” Hozzátette: erről beszélni kellett volna, csak nem találták meg a módját. Orbán Viktor elmondta: az új kormány dolga, hogy kiderítse, a sejtetetésből mi a valóság, „aki sejtetett, meg sugalmazott, most ott van a lehetőség, hogy bizonyítsanak.”

A Fidesz elnöke feszítő problémának nevezte a fővárosi politikai életben megjelent korrupciós ügyeket, „sajnos a mieink közül is van, aki belekerül, meg belekerülnek más pártállásúak, meg Tiszával szimpatizálók is, most takarítás van a fővárosban” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: meg kell várni az eljárások végét, de mindenkinek helyt kell állnia saját magáért, és el kell tudniuk számolni mindennel, amit hatalmi pozícióból tettek.

Nekünk is ezt kell tennünk most választás után, ez a feladat – összegzett.

Emlékeztetett: ezek az eljárások még az előző kormány idején indultak, a mostani kormány azonban propagandát csinál ebből, „följátssza, fölhabosítja”, mert számukra a politikai showműsor fontosabbnak tűnik a kormányzati döntéseknél.

Orbán Viktor: Megkezdődött az ország kifosztása

A Fidesz választási vereségének okaira kitérve azt mondta: nem a mozgósítási rendszerrel volt baj, hanem a digitális mozgósítás újítására a párt nem volt innovatív. Ez egy olyan hátrány, amit nem dolgoztunk le az elmúlt két hónapban sem és kell is hozzá jónéhány hónap, hogy ledolgozzuk – tette hozzá.

Orbán Viktor az interjúban felidézte: 2010-ben a Fidesz első intézkedései között szerepelt a bankok megadóztatása, az abból befolyt pénz pedig az embereknek adták, míg a Tisza-kormány az első intézkedéseivel megszüntette a jelzáloghitelek kamatstopját, azaz elvette a pénzt az emberektől.

Szisztematikusan megkezdődött az ország kifosztása és őszre ez már jól látható lesz – vélekedett a pártelnök, hozzátéve, akkor kell majd egy „komoly patrióta mozgalmat” indítani és összefogva az emberekkel megakadályozni Magyarország kifosztását.

A pártelnök szerint a Fidesz-frakciónak meghátrálásra kell kényszeríteni a kormányt olyan kérdésekben, mint a migrációs paktum végrehajtása vagy a kamatstop eltörlése.

„A legprimitívebb komcsi propaganda”

Orbán Viktor a polgármesterek és a parlamenti képviselők bérének csökkentését álszerénységnek és a „legprimitívebb komcsi propagandának” nevezte. Az államigazgatásban szerinte csak akkor fognak „jó minőségű” emberek dolgozni, ha megfizetik őket, ezeknek a fizetéseknek nem a csökkentése indokolt, hanem a megtartása és az emelése.

Orbán Viktor a Tisza Párt választási ígéreteit is kritizálta – például a rendőrök fizetésének emelését és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását -, rámutatva, hogy ő nem ígérgetett soha ilyesmit, mert tudta, hogy nem tudja megcsinálni.

Remélhetőleg a Tisza-kormánynak sikerül a vállalt jó dolgokat megvalósítani, bár ez kétséges, mert a mostani kormányban olyan emberek vannak, akik közül sokan a Fideszben sikertelen vagy másodvonalbeli emberek voltak

– hangoztatta.

Az uniós pénzek hazahozataláról elmondta, ezt a pénzt mindenképp ide kellett adni. Elmondása szerint megvétózta volna decemberben az EU következő hétéves költségvetését, ha addig nem kapta volna meg Magyarország a neki járó pénzt.

A Fidesz jövőjével kapcsolatban a pártelnök hangsúlyozta: újítani és fiatalítani kell, a parlamenti frakcióban már el is kezdték a nemzedékváltást, ezért nem ült be ő sem az Országgyűlésbe.

Hozzátette: „azért vállalta csak egy évre a pártelnökséget, hogy rendbe rakják a Fideszt. Aztán egy év múlva meglátjuk, hogy mi a helyzet, és jöjjenek a fiatalok, alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot és levegye rólam a kisködmönt”– fogalmazott.

Megjegyezte: a Fidesz tele van tehetséges emberekkel, többen is alkalmasak lennének a párt vezetésére.

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén 2026. 02. 04-én (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)