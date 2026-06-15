A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése; Magyar Péter arról beszélt, hogy az Orbán-kormány megvezette a magyarokat a vitnyédi táborral kapcsolatban.

Miniszterelnök: az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta: az egész Orbán-kormány, a vezető fideszes politikusok tudták, hogy miként verik át a magyarokat a vitnyédi táborral: részletesen megtervezték, döntöttek róla, elkezdték költeni rá az adófizetők pénzét.

Kiemelte: korábban kárpátaljai menekülteket szállásoltak el Vitnyéd-Csermajor táborában, de aztán arra adtak utasítást, hogy a hatóságok dobják ki a magyar menekülteket, hogy aztán 500 migránst tudjanak behozni ide. „Mind megvezették a magyarokat” – fogalmazott. Magyar Péter kiemelte, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakcióvezetője nem emlékezett, hogy „korábban mit hazudott”: 2024 szeptemberében ugyanis még arról beszélt, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban.

A kormányfő arról is beszélt, a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán-kormány 2024 nyarán.

Mi Hazánk: A Tisza-kormánytól konkrét válaszokat várnak a magyar emberek a migráció ügyében

Toroczkai László (Mi Hazánk) megköszönte a miniszterelnöknek, hogy felhozta a vitnyédi „migránstábor” ügyét, és korrektnek nevezte felszólalását abban a tekintetben, hogy elismerte, a Mi Hazánknak is volt szerepe annak, hogy a tábor végül nem valósult meg. Felidézte, hogy a Mi Hazánk volt az egyetlen párt, amely tüntetett a helyszínen, de úgy értékelt: végső soron a helyiek ellenállása, a civil kurázsi akadályozta meg a tábor felépülését.

Arra is emlékeztetett: amikor a parlamentben kérték számon a vitnyédi tábor ügyében a Fidesz–KDNP-kormány képviselőit, akkor „belehazudtak” a szemükbe. Szerinte azonban magyar emberek most már arra várnak konkrét válaszokat, hogy Tisza-kormány kormány mit tesz majd a migráció ügyében, miután június 12-én életbe lépett az európai uniós migrációs paktum. A kormányfőtől arra várt választ: ha most elfognak a déli határkerítésnél betörő illegális migránst, akkor továbbra is vissza lehet-e küldeni a határ másik oldalára, vagy Magyarországon kell már lefolytatni a vele szembeni eljárást.

KDNP: Komolytalanok a miniszterelnök vádjai

„Kettőt és erősebbet” – reagált a kormányfő felszólalására Rétvári Bence (KDNP), aki komolytalannak és a nevetségesnek nevezte a miniszterelnök vádjait, hogy a Fidesz–KDNP migrációpárti lenne.

A Fidesz–KDNP nem migránstábort épített, hanem déli határkerítést és menekülttáborokat zárt be – jelentette ki. Hozzátette: a korábbi kormány elutasította az uniós migrációs paktumot, éppen azért, mert annak alapján az EU területén kell lefolytatni az illegális migránsokkal kapcsolatos eljárásokat. A miniszterelnöknek azt ajánlotta: ahány migránst talál a Vitnyéd-Csermajorban, annyi szotyis Túró Rudit kap tőle a világbajnokság ideje alatt. Egyet sem fog találni, nincsenek ott migránsok, azért nincsenek, mert a déli határkerítés védi Magyarországot – hangsúlyozta. Szerinte az előző kormány következetesen vitte a migrációt elutasító politikát, ezért fizet Magyarország napi egymillió eurós bírságot.

A miniszterelnököt azzal vádolta, hogy „hazugságvárat” épít ebben az ügyben, és hogy valójában arra készül, hogy bele fog menni migrációs paktumba. Mi ezt nem fogjuk hagyni – közölte.

Fidesz: Az Országgyűlés megtévesztése, amit a miniszterelnök állít

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint az a téma, amit a kormányfő felhozott, arra bizonyíték, hogy Magyarország az elmúlt években nem csak elutasította egyértelműen a migrációt, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetni. Felidézte az EU luxemburgi bíróságának ítéletét, amely arról szólt, hogy a tranzitzónák működtetése nem összeegyeztethető az uniós joggal, majd napi egymillió euróra bírságolták Magyarországot. Magyar Péter nem azt mondja, hogy az eljárás felháborító, brutális, elfogadhatatlan a kettős mérce és ennek az ország az elszenvedője, hanem szószegéssel vádolja kormányt – közölte.

A tábor iskolai oktatás helyszíne lesz, és itt olyan állapotok voltak, hogy ettől függetlenül is szükséges lett volna felújítani. Azt mondta, a korábbi bevezetés lehetősége a tranzitzónára vonatkozott, ha a kormány most azt javasolná, hogy ezt vezessék be, akkor azt támogatni fogják. Ezt a migrációs paktumra vonatkoztatni, és korábbi bevezetéssel vádolni az előző kormányt, valótlanság, az Országgyűlés megtévesztése. Azt kérte, nyilatkozzon, támogatja-e az az országgyűlési határozatot, amely szerint a migrációs paktumot nem hajtják végre, illetve arról, hogy magyar vagy uniós jogszabályokat alkalmaznak?

Tisza: Vizsgálóbizottság tekintse át a migrációs döntéseket

Strompová Viktóra (Tisza) szerint a valósághoz semmi köze nem volt annak, amit fideszes politikusok hajtogattak, hogy nem épül Vitnyéden migránstábor. Nem elég, hogy a magyar emberek szemébe hazudtak, de kiköltöztették a tábor területéről a kárpátaljai magyar családokat. Nagy részük Kapuvár környékén méltatlan körülmények között él mind a mai napig. Hány és hány ilyen eset van még, amiről azt mondták, hogy fehér, de kiderül, hogy fekete. Vannak még fideszes szavazók, akik bármit el tudnak hinni? – kérdezte.

Azt mondta a kormánypárti képviselőknek, hogy foglalkozzanak érdemi dolgokkal, menjenek ki a választópolgárok közé, ismerjék meg a valós helyzetüket. Kitért arra, hogy vizsgálóbizottság felállítását javasolják, amely azt vizsgálná, hogy hány és milyen nemzetiségű embercsempészt ítéltek el, és hányat engedtek szabadon, és kik döntöttek arról, hogy az európai bíróság ítéletét nem hajtják végre, valamint az Orbán-kormány milyen forrásból és mennyit költött a migrációellenes kampányra.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (k) a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)