Mi Hazánk: A magzatokra is ki kell terjednie a gyermekvédelemnek

Az interpellációk között a Határtalanul! program jövőjéről, a szívhangrendeletről és energetikai fejlesztésekről is volt szó hétfőn a parlamentben.

KDNP: Mi lesz a Határtalanul! program jövője?

Nacsa Lőrinc (KDNP) felidézte, hogy a Határtalanul Programot 2010-ben hirdette meg a magyar kormány, melynek célja, hogy az anyaországi magyar diákok határon túli magyarlakta területekre utazzanak tanulmányi kirándulások keretében, ahol személyes tapasztalásokat szerezhetnek a külhoni magyarságról, életre szóló élményekkel gazdagodhatnak és élő, baráti kapcsolatokat alakíthatnak ki határon túli társaikkal.

Összegzése szerint az elmúlt másfél évtizedben 600 ezer résztvevője volt a programnak, amely 600 ezer személyes történet, 600 ezer találkozás, 600 ezer életre szóló élmény. A Határtalanul! program egyszerre tanulmányi kirándulás, közösségi élmény és nemzetépítő kezdeményezés. Az eddigi gyakorlat szerint a program pályázatait a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága hirdette meg, a következő tanévi pályázati kiírásokra jellemzően a nyár elején került sor. Ez a kiírási határidő, így június közepén igencsak közeleg. Azt kérdezte, mi lesz a Határtalanul! program jövője?

Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter úgy reagált:

lesz Határtalanul! program. Ez egy olyan program, amely sokak számára hasznos és előremutató dolog, erősíti a nemzet egységét, ellene dolgozik annak, amit az előző kormány vehemensen támogatott, a megosztásnak határon belül és kívül.

Szerinte nagy gondot fordított a gyűlölet exportálására, amit Magyarországon igyekezett megvalósítani.

Rámutatott: fel kell tárni az előző időszak támogatási módszereit. „Voltak és vannak jó dolgok, amelyeket tönkretesz mindaz a tisztátalanság, gonoszság, ami történt a határon túli magyar közösségek támogatása ügyében.” Azon dolgoznak, hogy a támogatásokat átvilágítsák, és kiszűrjék azon szervezeteket, amelyek azért léteztek, hogy a Fidesz–KDNP kampányát szolgálják. Jelezte, több olyan szervezet van, amelyik nem kap támogatást a jövőben, mert közhasznú tevékenységet nem végez. Hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy az átvilágítás minél gyorsabban megtörténjen, és megtudják hirdetni ezt a programot is – közölte.

Nacsa Lőrinc azt mondta, el akarta fogadni a választ, de olyan vádakat fogalmazott meg a miniszter, és nem először, amit vissza kell utasítania. Közölte: gyűlöletkeltésre sem példa, sem szándék nem volt a nemzetpolitikában, ezért a választ nem fogadta el.

Az Országgyűlés a választ 110 igen 46 nem és 6 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Mi Hazánk: A magzatokra is ki kell terjednie a gyermekvédelemnek

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy szeretné, ha a gyermekvédelem kiterjedne a magzatgyermekekre is. A képviselő egy olyan nő történetét ismertette, aki elmondása szerint a szívhangrendelet miatt döntött úgy, hogy megtartja gyermekét.

Közölte: a gyermekek megérdemlik, hogy legalább egyszer, ilyen módon kommunikálhassanak az édesanyjukkal.

Azt kérdezte, hogyan lehet arra a kérdésre igennel felelni, hogy jobb lenne, ha azok a gyermekek, akik a szívhangrendeletnek köszönhetik az életüket, nem születtek volna meg.

Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte: minden emberi élet érték, minden gyermek születésének öröm és boldogság forrásának kellene lennie, de a jogalkotó felelőssége nem állhat meg a boldog végű történeteknél.

Kiemelte:

az eredeti szívhangrendelet valódi társadalmi egyeztetés nélkül, a szakmát kihagyva, „egy jókora hazugságban fogant. Az orvosokra és a társadalomra erőszakolt” rendelet nem is érte el a célját, az abortuszok aránya még növekedett is az élve születésekhez képest az elfogadása óta”

– mondta.

Az államtitkár azt javasolta, hogy „hagyjunk fel mindörökre azzal a gyakorlattal, hogy emberi sorsokat nagyban meghatározó törvényeket és rendeleteket hazugságokra vagy megható egyedi történetekre alapozunk”. Ehelyett ki kell kérni az érintettek, az emberek, a társadalom és a szakma véleményét – vélekedett.

A képviselő az államtitkár válasza után felmutatott egy fotót, mire az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó felszólította, hogy tartózkodjon ettől.

Dúró Dóra az államtitkári választ nem fogadta el, de az Országgyűlés igen.

Tisza: Milyen energetikai fejlesztéseket valósít meg a kormány az uniós forrásokból?

Veres Ádám (Tisza) üdvözölte, hogy Magyarország számára elérhetővé váltak az uniós források. Ez a korrupció elleni fellépés és az intézményi garanciák megerősítése miatt sikerült – vélte.

Kiemelte:

olyan fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Magyarország versenyképességét, energiabiztonságát és a családok mindennapjait. A magyar gazdaság és energiarendszer előtt történelmi lehetőség áll, ezért felmerül a kérdés, hogyan segítik az uniós források a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztését, milyen beruházásokkal erősödhet az energiabiztonság

– vetette fel a képviselő.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úgy válaszolt, azzal, hogy a 6000 milliárd forint uniós forrást hazahozzák, a magyar állampolgárok javára sok fejlesztést tudnak végrehajtani. A pályázatokat nemsokára kiírják az energiahálózat fejlesztésére – tette hozzá.

Úgy látja, nagy szükség van a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, és e tekintetben a megújuló energiákra, a szélenergiára nagy hangsúlyt helyeznek. Fontos, hogy olyan energiamix alakuljon ki, amelyben csökkenthet az import aránya – magyarázta.

A képviselő elfogadta a választ.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (k) a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)