Melléthei-Barna Márton: A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és „a hübrisz” uralma ellen

Az alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájával folytatta munkáját az Országgyűlés hétfő délután.

Varga Lőrinc Mihály, a parlament törvényalkotási bizottságának előadója hangsúlyozta, hogy három tárgykört érint a javaslat: a bizottság összegző módosító javaslata a miniszterelnöki megbízatás összesen, megszakításokkal együtt nyolc évben történő maximalizálását nem módosította.

A második tárgykörben csak azt a mondatot helyezik hatályon kívül, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatalra vonatkozik, mert a cél kizárólag a hivatal megszüntetésének alaptörvény általi megalapozása – emelte ki.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) alaptörvényi szabályozásáról közölte: az összegző módosító javaslat egyfelől hatályon kívül helyezi az alaptörvény 38. cikkét annak érdekében, hogy a kekvák a jövőben ne a nemzeti vagyon kezelésének tartós, általános, alkotmányos modelljeként jelenjenek meg. Emellett az alaptörvény záró és vegyes rendelkezések része kiegészül a kekvákra vonatkozó átmeneti szabályokkal – tájékoztatott.

Melléthei-Barna Márton (Tisza) előterjesztőként kiemelte:

a politikai ellenfelek üldözésére létrehozott hivatal, a közpénzek magánvagyonként való kezelése és a kormányfői hatalom időbeli korlátlansága mind-mind „a hübrisz” megnyilvánulása.

A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és „a hübrisz” uralma ellen, és hogy felépítsen egy élhető és emberséges Magyarországot.

A köztársaságnak erősebbnek kell lennie bármely politikai vezetőnél, mert a demokratikus rendszer nem épülhet egyetlen ember tartós jelenlétére – hangsúlyozta a kormánypárti politikus a javaslat támogatását kérve.

Törőcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter a kormány támogatásáról biztosította az alaptörvény módosításának az elfogadását, különös tekintettel arra, hogy az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.

A tárcavezető külön üdvözölte a törvényalkotási bizottság módosító javaslatában a kekvákra vonatkozó rendelkezéseket.

A miniszterelnöki tisztség nem birtok, hanem időben korlátozott közjogi megbízatás

Kiss Máté Zsolt, a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának alelnöke közölte: a miniszterelnöki megbízatás időbeli korlátozásáról a bizottság hosszas vitát folytatott. A nyolcéves korlát azt üzeni, hogy a miniszterelnöki tisztség nem birtok, hanem időben korlátozott közjogi megbízatás – jelentette ki.

A kekvák kapcsán megjegyezte a közfeladat ellátására rendelt vagyon sorsa nem válhat átláthatatlanná és nem kerülhet ki véglegesen a demokratikus felelősség rendszeréből.

A bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat, azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására – jelezte.

Tuzson Bence (Fidesz) a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta: a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.

A kekvák kapcsán az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy a vagyon visszaáramoltatását nehéz jogilag megoldani, és sajnálatát fejezte ki, hogy a szuverenitás védelmének erről a kis szeletéről, egy kicsi szuverenitásról a kormány és a parlamenti többség lemond.

Minden magyar ember szabadabb és gazdagabb lesz azzal, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnik

Stumpf Péter (Tisza) azt mondta, hogy az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel-lábbal tiltakoznak ellene. Az alaptörvény módosítása talán csak az egyik első, de az egyik legfontosabb lépés az emberséges és működő ország felé – tette hozzá.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy szívtelen, lelketlen Orbán-rendszernek volt a szimbóluma, a szervezetet magyar állampolgárok lejáratásra használták – jelentette ki. Megjegyezte, a javaslat benyújtása óta egyetlen komoly érvet sem hallottak a hivatal megtartása mellett.

Minden magyar ember szabadabb és gazdagabb lesz azzal, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnik – szögezte le.

A kekvák rendszere a nemzeti vagyon nyílt és intézményes kisajátításáról szólt, kötelességünk megszüntetni ezt a rendszert – jelentette ki.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (k) a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)