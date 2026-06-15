Magyar Péter reagált a Fidesz közleményére a migránstábor ügyében: Ennél tényleg nincs lejjebb

„A Fidesz miután lebukott, hogy 2024-ben migránstábort kezdtek építeni, ma bocsánatkérés helyett minket szólítanak fel, hogy ne építsünk táborokat. Ennél tényleg nincs lejjebb” – reagált Magyar Péter a Fidesz aznapi közleményére.

Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, hogy „Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta”.

„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”

– áll a kommunikációs igazgató közleményében.

A miniszterelnök előzőleg, ugyancsak a Facebook-oldalán, újabb információkat közölt arról, hogy jegyzőkönyvek tanúsága szerint az Orbán-kormány 2024 nyarán arról döntött, hogy Vitnyéden egy 500 fős migránstábort akartak építtetni, sőt, el is kezdték az építkezést.

„Most éppen az a narratíva, hogy csak trükköztek az unióval és át akarták őket verni. Tudjátok, mint egy bolti tolvaj, aki lebukik és aztán azt mondja, hogy csak trükközött” – fogalmazott Magyar Péter a videóbejegyzésében.

A miniszterelnök elmondta, hogy a migránstábor építését bizonyító dokumentumok felkerültek a kormany.hu/igazságtétel oldalra. Közülük elsőként a 2024. augusztus 21-én tartott kormányülés összefoglalóját említette. Mint mondta, ott írták le először azt, hogy Vitnyédre helyezik ezt a migránstábort.

„A kormány felhatalmazza a belügyminisztert (vagyis Pintér Sándort) a Vitnyédi ingatlan kapcsán olyan beruházások megvalósítására, amelyek célja annak alkalmassá tétele menekültek befogadására” – idézett a dokumentumból, kiemelve a hivatalos emlékeztetőből azt a mondatot is, amelyet szintén a Fidesz szavazók figyelmébe ajánlott:

„a kormány megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni”.

Magyar Péter magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy „ők politikai pulparét akartak az ügyből csinálni a 2026-os választásra”.

Időrendben ezt követően augusztus 30-án, a Belügyminisztériumban volt egy egyeztetés, amelyet Pintér Sándor hívott össze – ismertette Magyar Péter.

Az akkor készült jegyzőkönyv tanúsága szerint Pintér Sándor azzal kezdte: nehezményezi, hogy a kollégái azt mondták, hogy akár fél évet is igénybe vehet egy ilyen menekülttábor kialakítása. Álláspontja szerint megfelelő munkaszervezéssel, koordinációval három hónap alatt is el lehet végezni a teljes felújítást, sőt még ezt megelőzően is alkalmasnak kell lennie az ingatlannak menekültek elhelyezésére.

„Ő nem a migráns szót használja, mint a kormány emlékeztető, hanem a menekült szót. Elmondja, hogy mit kell tenni, informálja és utasítja az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, hogy vegyék át ezt a csermajori épületegyüttest a győri Széchenyi István Egyetemtől, vagyis az azt felügyelő Kekvától, elmondja, hogy meg kell kezdeni azonnal a munkálatokat, részfeladatokra kell bontani, több vállalkozót, kivitelezőt meg kell bízni soron kívül, elmondja, hogy sátrakat kell a helyszínre telepíteni, konténereket, és el kell végezni a feladatokat, punktum, nincsen apelláta” – ismertette a jegyzőkönyv alapján elhangzottakat Magyar Péter.

Utána szeptember 11-én volt egy újabb kormányülés, amelynek összefoglalójában négy oldalon keresztül részletezik a Vitnyéd-Csermajorban megvalósítandó migránstábor-beruházás részleteit, illetőleg hogy ez mennyibe is kerül a magyar adófizetőknek. Leírják, hogy körülbelül három hónap lenne a felújítás és hogyha nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítanák, akkor lehetne rövidíteni ezen a felújítási munkálaton – idézett a dokumentumból a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a csatolt táblázat alapján összesen több mint 5 milliárd forintra becsülte a költségeket az Orbán-kormány: ebből 2 milliárd 349 millió beruházás, és utána éves szinten jelentkezik még majdnem 3 milliárd forint a migránstábor fenntartására.

„Ezek voltak azok az idők, azok a hetek, amikor folyamatosan tagadták ezt Orbánék. Nemcsak Orbán Viktor, hanem az összes miniszter, a Fidesz minden vezetője. Belenevettek a kamerába és a magyar emberek szemébe, és azt mondták, hogy semmilyen migránstábort nem terveznek, és nem fognak ilyet építeni” – fogalmazott Magyar Péter.

„Most, amikor lebuktak, akkor pedig ez a narratíva, hogy igazából ők csak trükköztek és megpróbálták átverni Brüsszelt. A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá”– mondta a miniszterelnök, felidézve, hogy ő maga szeptember elején kapott információkat erről az építkezésről, erről az eltitkolt migránstáborról a helyi Tisza-szigetektől.

Attól kezdve folyamatosan beszélt erről a nyilvánosságban és számon kérte az Orbán-kormányt.

„Egy idő után ebből nemzetközi balhé is lett, mert az osztrákok is elkezdték kérdezni, hogy pontosan miért is akarnak a határ mellé 4 kilométerrel egy ilyen nyílt migránstábort építeni Orbánék. Ugye az azt jelentette volna, hogy kimehetnek az ott lévő illegális vagy legális migránsok és ezek után nyilván a kormány már nem merte felvállalni ezt az ügyet és elsunnyogta, elsinkófálta. Ezek után soha nem került vissza a kormányra ez az ügy, soha nem vonták vissza a korábban elfogadott beruházást, nem számoltak el a költségekkel sem„ – mondta a miniszterelnök.

„Átvertek minden magyar embert, köztük a saját választóikat is. (…) Egyértelműen kiderült, hogy hülyének nézik az embereket, hogy nem tisztelik a magyar embereket, és hogy nem a hazájuk érdekét képviselik” – fogalmazott vasárnapi videóbejegyzésében Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen 2026. június 13-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)