Magyar Péter: Nem hajtjuk végre jelen formájában a migrációs paktumot

Magyar Péter miniszterelnök azzal vádolta a Fideszt az Országgyűlés hétfői ülésén, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe. A napirend előtti felszólalások során a kormány tevékenységéről beszéltek a képviselők.

Magyar Péter miniszterelnök kijelentette: teljesen egyértelműek az általa bemutatott kormányzati dokumentumok, leírták bennük, hogy tábort építenek Vitnyéden, és az mennyibe kerül, de a Fidesz még most is azt hazudja, hogy iskolát akartak építeni. Botrányos, ahogy belehazudnak az emberek szemébe – mondta.

Közölte: úgy tűnik, Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőt nem zavarják a tények. Azt kérdezte tőle, hogy valóban az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveiről volt-e szó, ők használták-e a migránstábor szót, ők terveztek-e 5 milliárd forint közpénzt költeni erre, és ők zavarták-e el az embereket biztonságiakkal.

Azt is tudakolta Gulyás Gergelytől, hogy miután sokat beszél a külhoni magyarok megsegítéséről, hogyan tudott olyan döntésre szavazni, miszerint a Vitnyéden tartózkodó kárpátaljaikat dobják ki. A kereszténydemokrata Fidesz-kormány úgy döntött, kidobja a kárpátaljai magyar menekülteket Vitnyédről, hogy migránstábort hozzon létre – közölte.

Kitért arra, mindenki látta a jegyzőkönyveket és hallotta a hazugságokat, de továbbra is kérdés, hogy akkor most iskola épült Vitnyéden, vagy csak trükköztek az EU megtévesztésére. Sikerült átverni az EU-t? – firtatta.

Azt is kérdezte, miért engedtek ki embercsempészeket a börtönből.

Magyar Péter kijelentette:

nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot, erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.

Személyes érintettség miatt kértek szót fideszes képviselők

Gyopáros Alpár (Fidesz), aki személyes érintettség miatt kért szót arról beszélt, hogy a helyiek kérték a vitnyédi menekülttábor bezárását, mert az ott elszállásolt ukrajnai menekültek rövid időn belül lelakták az épületeket. A következő kérése az volt a helyieknek, hogy mentsék meg az ingatlant, ezért elkezdődött a felújítás – tette hozzá. Elmondta, az öregdiákok kérték, hogy oktatási célra használják az épületegyüttest.

A szintén személyes érintettség okán felszólaló Balla György (Fidesz) azt javasolta a miniszterelnöknek, menjenek le Vitnyédre, és ha ott van migráns, akkor lemond.

Közölte, ha a miniszterelnöknek bűncselekmény jutott a tudomására, már régen feljelentést kellett volna tennie, vagy különben megszegte azon esküjét, hogy a törvényeket megtartja és megtartatja. Addig ne vádoljon senkit, amíg nincs bizonyítéka – hangoztatta, jelezve, ha mégis így történik, a kormányfő fog hamis vád miatt bíróság elé kerülni.

Gulyás Gergely (Fidesz), aki szintén személyes érintettség miatt szólalt fel, azt mondta, az embercsempészeket kiutasították az országból, mivel túlterheltek voltak a börtönökben, és aki nem hagyta el az országot, azt vissza lehetett vinni a börtönbe.

Kitért arra is, a migrációs paktumnak egyetlen része van, amelyet hajlandók lettek volna hamarabb bevezetni: a határon lehetőség van arra, hogy őrizetbe vegyék 12 hétre azokat, akik menekültügyi kérelmet nyújtanak be.

Mi Hazánk: A közmédiával kapcsolatban van pozitív elmozdulás

Toroczkai László (Mi Hazánk) megismételte korábbi javaslatát a miniszterelnöknek, hogy látogassák meg együtt a határkerítést Ásotthalomnál. Közölte, jelezni fogja, h a migrációs paktum hatására fokozódni fog a migrációs nyomás a határon.

Értékelte a kormány által eddig elvégzett munkát, a demokrácia állapotát. Kiemelte, hogy a közmédiával kapcsolatban látnak pozitív elmozdulást, példaként említette azt, hogy paritásos elven fognak jelölni tagokat a Médiatanácsba és a Független Közmédia Testületbe. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, úgy tűnik, a kormány a bankok oldalára állt, miután ki akarja vezetni a jelzáloghitelek kamatstopját, és arról is beszél, hogy a falvakba nem kellenek ATM-ek, illetve emeli a helyettes államtitkárok fizetését.

Magyar Péter miniszterelnök a helyettes államtitkárok fizetésével kapcsolatban azt mondta, az előző kormány össze-vissza adta nekik a fizetést és boldog-boldogtalant beültetett különböző igazgatóságokba és felügyelőbizottságokba (fb).

Nem emelik a helyettes államtitkárok fizetését, és a kormány a törvényi minimumra fogja csökkenteni az igazgatóságok és fb-tagságok számát, továbbá ha lehet, össze is vonják azokat, ezáltal jelentősen spórolnak

– mondta.

A kormányfő felszólalása alatt beszélt Lázár Jánoshoz (Fidesz) is, mondván, ha már megtisztel minket a bejövetelével, akkor mondja meg, hogy lehet, hogy a választások előtt pár nappal 100 milliárd forintot fizettek ki a mohácsi Duna-hídra a Duna Aszfaltnak.

Közölte, a médiatörvénnyel nem a Mi Hazánk politikusának, hanem a magyar embereknek akarnak tetszeni, akik megérdemlik a pártatlan közmédiát. A miniszterelnök beszélt arról is, milyen intézkedéseket tett eddig a kormány, ezek között említve egyebek mellett a rendeleti kormányzás megszüntetését.

KDNP: Nem vagyunk a hadifoglyai!

Máthé Zsuzsa (KDNP) arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben nem a megígért szeretetország felé tartanak, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, a félelemkeltés, a fontos ügyekben az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé. Nem vagyunk a hadifoglyai, ahogy a miniszterelnök az országot sem ejtheti túszul – hangoztatta, hozzátéve, bocsánatot kérni senki nem tud olyan ügyekben, amelyeket nem követett el.

Magyar Péter válaszában azt javasolta a képviselőnek, hogy nézzen szét maga körül, mert egy olyan frakcióban ül, amely embereket tett tönkre, 30 ezer milliárd forintot lopott el az országtól. Álszentséggel nem fognak tudni újabb szavazókat szerezni. Magukon kezdjék a bűnbánatot – mondta.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)