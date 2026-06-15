Magyar Péter: Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral

Az egész Orbán-kormány, a vezető fideszes politikusok tudták, hogy miként verik át a magyarokat a vitnyédi táborral: részletesen megtervezték, döntöttek róla, elkezdték költeni rá az adófizetők pénzét – mondta a miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. Magyar Péter szerint a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán-kormány 2024 nyarán.

A kormányfő kiemelte: korábban kárpátaljai menekülteket szállásoltak el Vitnyéd-Csermajor táborában, de aztán arra adtak utasítást, hogy a hatóságok dobják ki a magyar menekülteket, hogy aztán 500 migránst tudjanak behozni ide.

„Mind megvezették a magyarokat” – fogalmazott. Magyar Péter kiemelte, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakcióvezetője nem emlékezett, hogy „korábban mit hazudott”: 2024 szeptemberében ugyanis még arról beszélt, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban.

Kifejtette: 2024. augusztus 30-án Pintér Sándor akkori belügyminiszter egy minisztériumi egyeztetésen elégedetlenül nyugtázta, hogy a kormánytól kiadott feladat, a vitnyéd-csermajori tábor kialakítása nem az elvárt tempóval halad. A minisztériumi egyeztetés jegyzőkönyve alapján a tárcavezető álláspontja szerint 3 hónap alatt is el lehetne végezni a felújítást, sőt a teljes felújítás előtt is alkalmas az ingatlan menekültek elhelyezésére – mondta.

Megjegyezte: ez a jegyzőkönyv csak egy bizonyíték a sok közül, amely mutatja, hogy „belehazudtak a magyarok szemébe”.

Közölte: az általa hétvégén bemutatott dokumentumok bizonyítják, hogy a kormány két éve titokban 500 fős migránstábort tervezett létesíteni az osztrák határ közelében, és bele is fogtak a kialakításába több milliárd forint közpénz felhasználásával.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Magyar Péter felvetette: ha valóban diáktábort akartak létesíteni, miért építettek köré háromméteres kerítést, miért zárták le az építkezést rendőrökkel, és miért írattak alá mindenkivel titoktartási nyilatkozatot.

„Az általa bemutatott dokumentumokban miért nem szerepel sehol sem, hogy diákoknak építettek tábort, vagy az, hogy valójában nem migránstábor épül? Miért fenyegették a környékbeli polgármestereket kidobóemberekkel, amikor kérdezni mertek, és miért nem kérdezték meg a környékbelieket a beruházásról?” – kérdezte.

A miniszterelnök kiemelte: az előző kormány korábban tagadta, hogy Vitnyéden migránstábor épül.

Azt mondta: egy dolog miatt nem tudták megnyitni a tábort, mégpedig azért, mert a helyi Tisza-szigetek felhívták a figyelmet, hogy mire készül a kormány. A Tisza ekkor azonnal a nyilvánossághoz fordult, és a helyiekkel együtt sikerült akkora nyomást gyakorolnia, hogy a kormány elállt a szándékától, és elsüllyesztette ezt a tervet – közölte.

Megjegyezte: a kormány ezt követően sem tájékoztatott senkit a valóságról, és sosem számolt el az elköltött közpénzzel vagy azzal, hogy mi lett a beruházással. Kitért arra, a 2024. augusztus 21-i kormányülés emlékeztetői szerint az Orbán-kormány megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust élezni.

Hozzátette, nehéz ezt máshogy értelmezni, minthogy az előző kabinet a tábor ügyét alkalmasnak találta arra, hogy olyan helyzetet teremtsen, amely országosan is félelmet kelthet az emberekben. Az Orbán-kormánynak „a félelem eszköz, a konfliktus stratégiai cél, a magyar emberek megszorongatása pedig erőforrás volt” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök hiányolta az előző kormány felelősségvállalását, bocsánatkérését a történtekért.

Az elmúlt két év sem hozott változást ebben: az egykori polgári pártot, az egykor volt fiatal, az egykor volt demokraták szövetségét, a tagság körében tapasztalható elkeseredettség, csalódottság, felháborodás és a megújulási, felelősségvállalási szándék ellenére, ugyanazok tartják túszul, akik az utóbbi 10-15 évben – értékelt.

A kormányfő azt mondta, 2024. július 25-én az Orbán-kormány nemcsak a magyar-osztrák határon létesítendő migránstáborról tárgyalt, hanem megvitatott egy olyan előterjesztést is, amelyet Bóka János volt európai uniós ügyekért felelős miniszter tárcája készített, és amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta.

„Az előterjesztés szerint a tárgyalásokat folytatni kell az Európai Bizottsággal azzal kapcsolatban, hogy hozzájárul-e a paktum szabályainak 2026. júniusi határidő előtti alkalmazásához”

– idézte fel.

Hozzátette: az Orbán-kormány a paktumról korábban azt mondta, az „tönkreteszi Európát” és elfogadhatatlan, zárt ajtók mögött azonban arról tárgyalt, milyen gyorsan vezessék be azt. Megdöbbentő ez a cinizmus és képmutatás – mondta. A miniszterelnök szerint a magyar emberek már nem döbbenek meg az Orbán-kormánnyal kapcsolatban semmin, ugyanis hatalmas gyakorlatra tettek szert a hatalmi hazugságok értő olvasásában, erre tanította őket nemcsak a Kádár-rendszer, hanem a Gyurcsány- és az Orbán-kormányok is.

Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza-kormány nem fog mást mondani, mint amit tesz, és be fog számolni arról, ha a bukott Orbán-kormány örökségében hazugságra, visszaélésre vagy eltitkolt döntésekre bukkan. Rámutatott: a politika és a haza sem létezhet nemzetegyesítő ügyek nélkül, ilyen ügy lehetne az illegális migráció elleni fellépés; egyet kellene abban érteni, hogy a magyar államnak joga és kötelessége megvédeni a határait, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, ki lépheti át a határait, ki telepedhet le a területén.

Magyar Péter azt mondta, határozottan kell tárgyalni a szövetségi rendszerben, amelynek Magyarország tagja, így az EU-ban is a magyar érdek képviseletében.

„Nem trükkök és hazugságok százaira van szükség, hanem felnőtt, felelős, hazaszerető érdekérvényesítésre”

– hangoztatta, jelezve, a Tisza-kormány ezt fogja tenni.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)