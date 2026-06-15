Magyar Péter: A kekvákat a lopással azonosítják Magyarországon

A parlament lezárta az alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd áttért a határozathozatalokra hétfőn.

Fidesz: Ez egy antidemokratikus alaptörvény-módosítás

Orbán Balázs (Fidesz) azt mondta, hogy a kormánypárti politikusok az alaptörvény módosításával nem Orbán Viktort szeretnék kizárni a miniszterelnöki tisztségből, hanem a magyar embereket szeretnék kizárni a döntésből. Ez egy antidemokratikus alaptörvény-módosítás – érvelt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt lehet szeretni vagy nem szeretni, de az intézmény javára írandó, hogy elemzéseket készített arról, az elmúlt években milyen külföldi finanszírozás jelent meg a magyar médiában és a nem kormányzati szervezetekben (NGO-kban)

– emelte ki. Az, hogy erről a magyar emberek tudjanak, közérdek – jelentette ki.

Brüsszelnek régóta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) rendszerének kivezetése volt az egyik követelése – közölte. Az alapítványi rendszer azonban garanciát jelentett arra, hogy még a legnehezebb pénzügyi helyzetben se lehessen forrást kivonni az oktatásból, a nem felsőoktatási kekvákkal kapcsolatban pedig nyilvánvalóan van egy politikai egyet nem értés közöttünk – fogalmazott.

Miniszterelnök: A kekvákat a lopással azonosítják Magyarországon

Magyar Péter miniszterelnök Orbán Balázs szavaira reagálva azt mondta: „Köszönjük szépen, köszönjük neked, Balázs, hogy nagyban hozzájárultál a Tisza kétharmados győzelméhez. (…) Köszönjük neked, hogy minden magyar emberben felkeltetted a hazafiság érzését.”

A kormányfő arra kérte a képviselőt, engedje meg, hogy egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt emlékeztesse az országot: „Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.”

Annak a kívánságának is hangot adott, hogy a jövőben is Orbán Balázs legyen a Fidesz kampányfőnöke.

Megjegyezte, érti, hogy az ellenzéki politikusnak fáj, hogy „a Mandiner című vicclap” az államhoz kerül, miként azt is érti, hogy Orbán Balázs problémának tartja, hogy a többi között a Libri is visszakerül jogos tulajdonosaihoz.

Magyar Péter úgy fogalmazott:

gratulál ahhoz, hogy a képviselő nevetés nélkül el tudta mondani, a kekvák mennyi jót tettek a magyar oktatásnak, pedig ezek az intézmények „a lopással azonosítottak jelenleg (…) Magyarországon”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalról beszélve hangsúlyozta, nem tudja, hogy az ellenzéki politikus milyen tanulmányokra hivatkozott. Feltette a kérdést, hogy esetleg azokra gondolt-e, ahol civileket, újságírókat, a munkájukat végző médiumokat „próbáltatok megfélemlíteni és lejáratni”?

„Jó utat kívánunk neked a gonosz Brüsszelbe, vigyázz magadra, mert veszélyes hely” – zárta felszólalását.

Ezt követően Kőszegi Krisztián levezető elnök lezárta a vitát.

Határozathozatalok

A határozathozatalok során az Országgyűlés elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, és támogatta a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását, annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen elnököt a testület élére. A képviselők arról is döntöttek, hogy a bizottságot Toroczkai László (Mi Hazánk) vezesse.

Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az Országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza Párt két képviselője

– Melléthei-Barna Márton és Hantosi István – által kezdeményezett módosítást.

Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették: nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább nyolc évig betöltötte.

Törölték az alaptörvényből a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt: „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik”.

Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a kekvák állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.

Az alaptörvény módosítása szerint így a kekvák részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, illetve e vagyon hozama, valamint a mindezek helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésekor ingyenesen az államra mint általános jogutódra száll, továbbá megszűnik az állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében a vagyonkezelői jog, illetve a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog. Azt is rögzítették, hogy a kekva alapítói jogait az állam gyakorolja, amely megszüntetheti az alapítványt. Arról is rendelkeztek, hogy a kekvák működésének, megszüntetésének, közfeladatai és egyéb feladatai ellátásának szabályait törvény határozza meg.

Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök felszólal a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)