Lannert Judit rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn.

A miniszter a Facebook-oldalán azt írta, Katz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a magyar felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiájával is.

Hozzátette: megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról, a rektorok pedig már erre a megbeszélésre is rengeteg kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek.

„A felsőoktatás jövőjéről az egyetemi közösségekkel folyamatos egyeztetések mentén fogunk döntéseket hozni”

– emelte ki a miniszter.

Lannert Judit arról is írt, olyan egyetemeket szeretnének, „amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek.”

„Az előttünk álló változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljes körűen bekapcsolódjanak az Erasmus- és a Horizon-programokba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz” – írta a miniszter.

Kiemelt kép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)