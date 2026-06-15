Kovács Gergely: Nem indulok újra a társelnökségért

A társelnökségért már nem indul újra szeptemberben Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egyik vezetője, a XII. kerület polgármestere, aki ezt a Magyar Hangnak adott, hétfőn megjelent interjújában közölte.

Kovács Gergely arra a kérdésre, hogy vége van-e az MKKP-nek, azt válaszolta, hogy a többség szeretné folytatni, és szerinte is szükség van Magyarországon olyan pártra, amelyik viccesen is meg tud fogalmazni kritikát, ahol lehet úgy önkénteskedni, hogy annak értelme is van, és amelyik „ingyen sört ígér”.

„A társelnökségért én már nem fogok újra indulni szeptemberben.”

„Igazából az sem volt szerencsés, hogy úgy voltam társelnök két évig, hogy semmi időm nem maradt a pártra a polgármesterkedés mellett. Az elmúlt pár hónap is elvette a kedvem az országos politikától” – fogalmazott.

A politikus értékelése szerint az eddigi húszéves tevékenységük sok jót okozott az országnak, rengeteg ember gondolkodásmódját jó irányba mozdította el. Kovács Gergely mindezek fényében méltánytalannak érzi, amit a választás előtti időszakban kaptak „az egész fideszezéssel együtt”, amiről tudja, hogy nem igaz, de azt is, hogy milyen sokan elhitték.

A lap kérdésére, hogy megsértődött-e a választókra, Kovács Gergely azt válaszolta, hogy csak azokra, akik a Facebookon kommentelnek. Méltatlannak nevezte azokat az őt és Döme Zsuzsannát, az MKKP másik társelnökét ért vádakat, amelyek szerint „családi biznisz” a párt.

„Az első öt évben én raktam bele a saját pénzemet, mert nem volt bevétele a pártnak, mielőtt pedig polgármester lettem, nettó 300 ezer forint volt a fizetésem a párttól”

– tett hozzá.

Arról, hogy hogyan jutott idáig az MKKP, és mi ebben az ő felelőssége, Kovács Gergely azt mondta, többet kellett volna foglalkoznia a párttal. „Azt sem nagyon tudtuk kitalálni, hogy miről szóljon a kampányunk. És abban is tévedtem, hogy maradt még pár százaléknyi ember az országban, akik nem valaki ellen, hanem valakire akarnak szavazni. Benéztük. Persze ez érthető, ha azt nézzük, mekkora szörny nőtt az ország tetejére 16 év alatt” – hangsúlyozta.

Az országgyűlési választáson való indulásról úgy fogalmazott: nehéz valamit, aminek az a vége, hogy lett 600 millió forintnyi tartozásuk, jó ötletnek tartani. „Ugyanakkor most sem gondolom, hogy azért valakit jogosan lehetne kritizálni, mert elindul egy választáson.”

„Ezt kipróbáltuk már egyszer negyven éven át, nem nagy sikerrel”

– jegyezte meg Kovács Gergely.

Kiemelt kép: Kovács Gergely, a fővárosi XII. Kerület polgármestere (Fotó: Facebook)