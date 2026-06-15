Kátai-Németh Vilmos: A fiataloknak megfelelő körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy valóban javuljon a demográfiai mutató

A személyre szabott jogalkotás elutasításáról is szó volt a parlamentben az azonnali kérdések és válaszok órájában hétfőn, majd a balatoni turizmusról, az akkreditációkról és az apaszabadságról is kérdeztek a képviselők.

Fidesz: egyetért-e az igazságügyi miniszter a személyre szabott jogalkotás tilalmával?

Bóka János (Fidesz) arról kérdezte az igazságügyi minisztert, egyetért-e a Velencei Bizottsággal a személyre szabott jogalkotás tilalmának kérdésében.

Kiemelte, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök visszatérően, minősíthetetlen hangnemben lemondásra szólítja fel az államfőt, és nem hagyott kétséget afelől, hogy ellenkező esetben akár az alaptörvény módosítására is hajlandó, valamint jelezte, hogy már zajlik az elmozdítást célzó jogszabályalkotás.

Görög Márta igazságügyi miniszter felettébb álságosnak nevezte a Velencei Bizottságra hivatkozást, mondván, a Fidesz „kettős felhasználási céllal bíró nagyítót” használ, és eldobja azt, amikor számára kedvezőtlen a testület döntése.

Természetesen azzal az általános jogállami elvvel maximálisan egyetértünk, hogy a jogalkotásnak általános, objektív és kiszámítható szabályokon kell alapulnia. Ugyanakkor nem minden intézményi reform személyre szabott jogalkotás pusztán azért, mert hatálybalépése a hivatalban lévő tisztségviselőkre is vonatkozik – jelentette ki.

Döntő kérdésnek azt nevezte, hogy a szabályozás általános, rendszerszintű-e, van-e objektív alkotmányos indoka, arányos-e, tartalmaz-e átmeneti és eljárási garanciákat, és nem eredményez-e egyedi beavatkozást.

Bóka János a viszonválaszában örömét fejezte ki, hogy „nem kívánják a köztársasági elnököt jogszabály-módosítással eltávolítani a hivatalából”, és azt kérdezte, kész-e a kormány a Velencei Bizottsággal konstruktívan együttműködni a kérdésben.

A miniszter úgy reagált: a kormány mindig a hatályos szabályoknak megfelelően, alkotmányos aggályoktól mentesen fog eljárni döntéshozatala során.

Ügyrendi felszólalás

Balla György (Fidesz) az ügyrendi felszólalásában arra kérte az Országgyűlés elnökét, hogy a házbizottság következő ülésén adjon tájékoztatást a nap folyamán korábban látott ülésvezetés szabályszerűségéről, mondván, az olyan műfajban történt, ami „nem létezik a házszabályban”.

Olyan házszabályi rendelkezés, hogy Magyar Péter korlátlan időkeretben kaphat szót, nem létezik – jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy az elnöklő Kőszegi Krisztián az azonnali kérdések közben adott szót a miniszterelnöknek.

Kérdések

Fidesz: a forint erősödése veszélyezteti a balatoni turizmust.

Hegedűs Barbara (Fidesz) arról beszélt: a forint erősödése látványosan javítja a külföldi utazások ár-érték arányát is, a balatoni turizmus azonban egyre keményebb versennyel nézhet szembe az idei nyári szezonban. A kedvezőbb árfolyam miatt előreláthatóan sokan fognak külföldi úti célt választani magyarországi helyett.

Azt kérdezte, a Tisza-kormány milyen segítséget nyújt, és hogyan alakítja a gazdasági környezetet ahhoz, hogy a balatoni turizmus szereplői sikeres évet zárhassanak.

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált, hogy az erős forint nem jelenti a balatoni turizmus vesztét. A stabil forint alapvetően a magyar gazdaságnak az érdeke.

A balatoni turizmussal kapcsolatban az államtitkár szerint a valós kérdés az, hogy milyen állapotban hagyta az Orbán-kormány a Tisza-kormányra a Balatont. Miközben a Fidesz a luxusberuházásokat priorizálta, és az abban érdekelt felekkel egyeztetett, addig a balatoni lakosok, a vállalkozók és – nagyon sokszor – a pihenni vágyók alapvetően magukra lettek hagyva.

KDNP: A kormány összekeverte a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot az akkreditációs bizottsággal

Latorcai Csaba (KDNP) kifogásolta, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert bízták meg a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vezetésével, amely szerv laboratóriumokat, tanúsító szervezeteket, ellenőrző szervezeteket, személytanúsító szervezeteket és egyéb megfelelőségértékelő szervezeteket akkreditál.

Azt kérte, a kormány ismerje el, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot összekeverték az akkreditációs bizottsággal, amelynek valóban vannak a felsőoktatással kapcsolatos komoly hatáskörei, és amelynek valóban az oktatási és gyermekügyi tárcavezető hatáskörében van a legmegfelelőbb helye a kormányzati struktúrában.

Magyar Péter miniszterelnök a válaszában úgy reagált: „a statútumrendeletet kijavítjuk, ez legyen a legnagyobb fogása életében”. A kormányfő meglátása szerint ez a hivatal és bármelyik hivatal jobb helyen lenne Lannert Juditnál, mint Nagy Mártonnál volt.

„Nagy Mártonnál mindenki jobban el tudta volna látni azt a feladatot, még egy bekötött szemű plüssmajom is” – fogalmazott.

Mi Hazánk: Mennyi idő lesz az apaszabadság?

Novák Előd (Mi Hazánk) az apaszabadságokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarországon az első 5 napra 100 százalékos, második 5 napra csak 40 százalékos illetmény jár, ezzel sereghajtók vagyunk az EU-ban.

Közölte: a Mi Hazánk Mozgalom az 5 plusz 5 nap helyett 1 hónapos apaszabadságot javasol népesedéspolitikai okokból is, és azt kérdezte, mire számíthatnak a magyarok a Tisza-kormánytól.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a válaszában azt mondta: a fiataloknak megfelelő körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy valóban javuljon a demográfiai mutató.

Jelezte: a kormány minden eszközzel támogatja, hogy az apák otthon maradhassanak, és vállalta, hogy 3 hetes keretben államilag fizetett apaszabadságot biztosít. Fontosnak nevezte, hogy ezt összehangolják a csecsemőgondozási díjjal (cseddel) és a szülők szabadságával.

Kiemelt kép: Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)