Kármán András: A családi kedvezmény megőrzése a kormány célja

A kormányhivatalok sorsával, a kétgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességével (szja-mentességével) kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait az Országgyűlésben hétfőn.

Fidesz: Mi a terve a kormánynak a kormányhivatalokkal?

Csuzda Gábor (Fidesz) az elmúlt 16 év egyik legnagyobb kormányzati vívmányának nevezte a széttagoltan és bürokratikusan működő területi államigazgatási szervek helyett a fővárosban és a vármegyékben működő egységes kormányhivatalok megteremtését. Kifejtette, az egységes kormányhivatalok lehetővé teszik, hogy a hatósági ügyeket gyorsan és hatékonyan, a kormányhivatalok szervezeti keretein belül bírálják el anélkül, hogy lassú és körülményes szakhatósági eljárásokkal kelljen bajlódniuk az ügyfeleknek.

Azt kérdezte, mi a terve a kormánynak a kormányhivatalokkal és az ott dolgozó kormánytisztviselőkkel?

Stumpf Péter, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a Tisza-kormány alatt a kormányhivatalokban dolgozók nem lesznek arra kényszerítve, hogy állásuk megőrzéséért önként részt vegyenek politikai kampányokban. Hozzátette, tiszteletben fogják tartani minden közalkalmazott vélemény- és szólásszabadságát.

Azt mondta,

nem szétverik, hanem hatékonyabbá teszik a kormányhivatalokat, olyan közigazgatási rendszert építenek, amely megvédi a lakosságot, és amely nem a távol-keleti szennyező iparvállalatok „rabszolgája”. A hivatalok minden erőforrást és támogatást meg fognak kapni, hogy szigorúan ellenőrizzék a környezetvédelmi, a munkavédelmi, az iparbiztonsági szabályokat, politikamentesen, szakmai alapon

– ismertette.

Az ellenzéki képviselő nem fogadta el a választ, a parlament azonban elfogadta.

KDNP: Folytatódik-e a kétgyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése?

Simicskó István (KDNP) arról érdeklődött, folytatódik-e a kétgyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése 2027-től az 50 év alattiaknál. Azt mondta, az előző kormány az elmúlt 16 évben egy tudatosan felépített családtámogatási rendszert hozott létre. Ennek része az anyák lépcsőzetesen bevezetendő szja-mentessége – emlékeztetett.

Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, elismeri, hogy az előző kormány családpolitikája több elemében jelentősen támogatta a családokat, ezek megőrzése a Tisza-kormány célja. Ugyanakkor a rendszer alkalmatlan volt arra, hogy mindenki számára ellensúlyozza a gyermekvállalással járó költségeket, és így gyermekvállalásra ösztönözzön. Ez abból is látszik, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született az országban, mint az előző években – jelentette ki.

Úgy folytatta, nehezen cáfolható tény, hogy a családtámogatás jelenlegi rendszere a tehetősebbeket támogatja a leginkább, míg az igazán rászorulók nem vagy csak alig kapnak segítséget.

Jelezte,

a családi kedvezmény, illetve a gyermeket nevelő anyák kedvezménye fontos támogatások, azok megőrzése a kormány célja.

A Tisza-kormány esélyt és támogatást fog adni azoknak is, akiket a rendszer eddig elhanyagolt. A családtámogatás rendszerét – a költségvetési mozgástérre is figyelemmel – úgy kell kialakítani, hogy annak előnyeit ne csak a tehetősek élvezzék – mondta.

Simicskó István nem fogadta el a választ, az Országgyűlés azonban igen.

Mi Hazánk: Maradhat-e büntetett előéletű és nem magyar állampolgárságú tagja a Magyar Honvédségnek?

Novák Előd (Mi Hazánk) azt kérdezte: maradhat-e büntetett előéletű és nem magyar állampolgárságú tagja a Magyar Honvédségnek, illetve lesz-e újra honvédjogállási törvény. Felidézte: két éve a Fidesz-kormány vezette be, hogy a honvédségben nem követelmény többé a magyar állampolgárság és a büntetlen előélet békeidőszakban sem.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter úgy reagált: az előző honvédelmi vezetés nem értette a Magyar Honvédség történelmi hagyományait, szolgálati kultúráját. Példaként hozta a Petőfi laktanya és az alakulatok átnevezését, és közölte: a laktanyát már visszanevezték, szeptembertől pedig minden alakulat visszakapja eredeti hadrendi számát és nevét.

Azt ígérte: az őszi ülésszakra jogszabálycsomagot nyújtanak be az Országgyűlésnek, amelyben a korábbi „deformált” szabályokat kiveszik, és a honvédség történelmi hagyományait tiszteletben tartó, a bevethető katonák számát megsokszorozó törvényeket hoznak. Jelezte: rövidesen kérdőív megy majd körbe a honvédségen belül ennek kapcsán. A miniszter egyetértett azzal, hogy a honvédek jogállását a jelenlegi rendelet helyett magasabb szintű jogszabályban rendezzék.

Közölte azt is: 2025-ben egy büntetett előéletű embert vettek fel a honvédséghez, de még abban az évben megszűnt a szolgálati viszonya, külföldi állampolgársággal rendelkező pedig jelenleg három van a honvédségen belül, egy szerződéses katona, egy tartalékos és egy honvédelmi alkalmazott. Úgy értékelt: ez azt jelzi, hogy a parancsnokok nem éltek a jogszabály adta lehetőséggel, tudták, mi jó az országnak.

Novák Előd elfogadta a választ.

Tisza: Mit tesz a szaktárca a mezőgazdasági válsághelyzet kezelésére?

Ráki Zsolt (Tisza) azt kérdezte: mit tesz szakminisztérium a kialakult mezőgazdasági válsághelyzet kezeléséért, a fagykárok és az aszály okozta veszteségek enyhítéséért, valamint a sertés- és tejágazat tartós stabilizálásáért.

Bóna Szabolcs agrárminiszter a klímaváltozást nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak a mezőgazdaság számára, és felhívta a figyelmet arra, hogy a 2022-es és a 2024-es történelmi mértékű aszályhoz hasonló súlyos szárazságra kell felkészülni a jövőben is.

Jelezte: június 8-áig már több mint 6600 aszálykárt jelentettek be a gazdák, így várhatóan nem lesz elegendő a 2027-ben kárenyhítésre rendelkezésre álló 24,5 milliárd forint. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a kárenyhítés lehetőségeit, Magyarország kezdeményezi pluszforrások biztosítását az uniós mezőgazdasági tartalékból is, és ha szükséges, más intézkedéseket is bevezetnek – mondta.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)