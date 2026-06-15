Hétfőn dönthet az Országgyűlés a miniszterelnöki ciklusok nyolcéves korlátozásáról

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak, a miniszterelnöknek pedig viszonválaszra lesz lehetősége.

A kormányfő napirend előtti felszólalását követően a frakciók napirend előtti felszólalásai következnek.

A parlament igazolhatja Szucsigán László román nemzetiségi szószóló mandátumát. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által az áprilisi választásra állított nemzetiségi lista első helyén Tát Margit szerepelt, de ő lemondott a nemzetiségi szószóli mandátumáról. A listán második Szucsigán Lászlót a Nemzeti Választási Bizottság jelölte ki szószólónak, miután az országos önkormányzat nem élt jelölési jogával.

A hétfői ülésen interpellációk is lesznek. Azt követően pedig megvitatják, majd szavaznak az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosításáról,

amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen – megszakításokkal együtt – nyolc évig kormányozhatja az országot.

Módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. Toroczkai László elnök-frakcióvezető június 1-jén a parlamentben kifogásolta, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.

A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit.

Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.

Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszaka hétfőn zárul. Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a berlini kancellárián 2026. június 2-án (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)