Grósz Judit: az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál

Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál – erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt a Kreatív online-nak adott, hétfőn megjelent interjúban.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 8-án jelentette be, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket. A miniszteri biztost a Kreatív a közmédia körüli első lépésekről kérdezte.

„A törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre, párhuzamosan: a propaganda-hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehhez először egy új, ideiglenes vezetést bízunk meg – addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését” – mondta el a lapnak Grósz Judot.

Arról is beszélt, az elsők között indul el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd.

Szólt arról is, az audit elvégzése előtt felelőtlenség lenne bármit mondani a leépítésekről, előbb látni kell a valós helyzetet.

„Aki aktívan részt vett a szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, annak természetesen szembe kell néznie a következményekkel, ez nem létszámleépítés kérdése”

– fogalmazott.

Arról, hogy a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvételen alapuló folyamat lesz, kifejtette, hogy a részletes formátum kidolgozása folyamatban van.

„A cél, hogy az így kialakított koncepciót a nyílt pályázaton megválasztott vezetés valósítsa meg” – jelentette ki. Cél a közpénzfelhasználás hatékonyságának mérése is.

Kiemelt kép forrása: Tarr Zoltán közösségi oldala