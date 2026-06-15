Fidesz-frakció: Az alaptörvény-módosítás nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti

A Fidesz-frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása, ami nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az MTI-hez hétfőn megküldött közleményben azt írták, az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyet a Fidesz–KDNP-frakció elutasított.

„A módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példa nélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg” – írták.

Hozzátették: „Az mindent elárul a jelenlegi kormány demokráciafelfogásáról, hogy a kormánypárti többség a legnagyobb ellenzéki párt elnökét visszamenőleges hatályú alaptörvény-módosítással zárja ki a demokratikus versenyből.”

„Ez példátlan az európai közéletben”– emelték ki.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)