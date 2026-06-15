Az igazságügyi reformról, az afrikai sertéspestisről, a pénztári fizetésekről és a SZÉP-kártya felhasználásáról is szó volt a kérdések közt hétfőn a parlamentben.

Tisza: tervez-e a kormány átfogó igazságügyi reformot?

Kulcsár Krisztián (Tisza) arról beszélt: Varga Zs. András úgy került a Kúria élére, hogy korábban nem rendelkezett bírói gyakorlattal, és számos szakmai fórumon kritika éri működését. Különösen súlyos aggályokat vet fel, hogy feleségét annak ellenére nevezték ki a Fővárosi Ítélőtábla polgári kollégiumának tanácselnökévé, hogy a bírák véleménynyilvánító szavazásán alulmaradt – mondta.

Ez a kormánypárti politikus szerint alapjaiban kérdőjelezi meg az intézményi elfogulatlanság és a közbizalom kérdését, ezért azt kérdezte: tervez-e átfogó igazságügyi reformot a kormány.

Bódis Péter az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt mondta: a kormány és a tárca tervezi az igazságügy reformját.

A legfontosabbnak a függetlenség és az intézményekbe vetett közbizalom helyreállítását nevezte, amelynek érdekében az első lépéseket már meg is tette a kormány azzal, hogy az igazságszolgáltatás legfontosabb szereplőinek vagyonnyilatkozatainál is megteremtik az Integritás Hatóság ellenőrzési jogkörét.

A munkafolytatásaként az ügyelosztási rendszer átláthatóságát javítanák és vizsgálják az Országos Bírói Tanács hatásköreinek erősítését is – sorolta.

Fidesz: Az afrikai sertéspestist a házisertés állományban is kimutatták

Papp Zsolt (Fidesz) arról beszélt, hogy az afrikai sertéspestis eddig is jelen volt, azonban azt már nem csak a vaddisznóállományban, hanem a házisertés állományban is kimutatták.

A magyar hatóságok tudták-e lokalizálni a fertőzést, meg tudják-e védeni az ágazatot, illetve milyen kampányt indítanak a telepek ellenőrzéséért, felkészítéséért? – sorolta kérdéseit.

Bóna Szabolcs agrárminiszter azt válaszolta, hogy június 3-án regiszrálták a sertéspestist egy állományban, a telepet június 6-ra felszámolták. A 10 kilométeres védőkörzetben tíz tartási hely található, mindenütt negatív volt a vérvizsgálatok eredménye – közölte.

Elmondta azt is, hogy június 8-ára megbeszélésre hívták a teljes termékpályát, ahol megtárgyalták, hogy ki mit tud tenni annak érdekében, hogy korlátozásokból adódó felesleget le tudják vezetni.

A miniszter azt is bejelentette, hogy sertéshús-fogyasztást ösztönző kampányt indítanak.

KDNP: Ellenőrzik, hogy lehet-e a pénztárosnál fizetni?

Simicskó István arra emlékeztetett, hogy az idős és a fogyatékkal élő emberek számára bizonyos helyzetekben gondot jelenthet az automatáknál történő fizetés. Ezért kötelezték a nagyvállalatokat, hogy az áruházakban legyen lehetőség arra, hogy a vásárlók ne csak automata pénztáraknál, hanem élő pénztárosoknál is fizethessenek – emlékeztetett.

A képviselő azt kérdezte, ellenőrzik-e, hogy a nagyvállalatok, illetve a multinacionális cégek lehetővé teszik-e a pénztárosnál való fizetést? Arra is kíváncsi volt, hogy a kormány tervezi-e az úgynevezett elsőbbségi pénztárak bevezetését?

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára fontosnak nevezte, hogy betartassák a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ugyanígy fontosnak tartotta, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan vásárolhasson.

Az államtitkár megjegyezte, ugyanakkor elengedhetetlen az üzletek működésének korszerűsítése.

Mi Hazánk: Lehessen hideg élelmiszert vásárolni SZÉP-kártyával

Szabadi István (Mi Hazánk) azt kérdezte, hogy mikor vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, illetve, hogy azzal lehet-e majd hideg élelmiszert vásárolni? A képviselő azt javasolta, hogy a hideg élelmiszer vásárlásának lehetőséget biztosítsák a többi SZÉP-kártya tulajdonos számára is.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte, elkötelezettek, hogy minden vállalásukat megvalósítsák. Ezek egyike volt, hogy differenciált támogatást biztosítanak a nyugdíjasoknak – tette hozzá, hangsúlyozva, a részeltszabályozás kidolgozása, a jogszabályok előkészítése most is zajlik.

A SZÉP-kártya felhasználási körének bővítéséről közölte, hogy annak korlátozottnak kell lennie, a kafetéria elem hideg élelmiszerre való ismételt felhasználhatósága jelenleg nincsen napirenden.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)