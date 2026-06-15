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Átalakítja portfólióját a Mediaworks, keddtől felfüggesztik a Bors napilap nyomtatott kiadását

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.15. 18:02

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Átalakítja portfólióját a Mediaworks Hungary Zrt., ennek részeként június 16-ától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását – közölte a cég a honlapján hétfőn.

Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.

Közölték azt is, a vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését.

„A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét” – írták.

Közölték azt is, a vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról  „a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást”.

Kiemelt kép forrása: Facebook

sajtó Mediaworks

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