Átalakítja portfólióját a Mediaworks, keddtől felfüggesztik a Bors napilap nyomtatott kiadását

Átalakítja portfólióját a Mediaworks Hungary Zrt., ennek részeként június 16-ától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását – közölte a cég a honlapján hétfőn.

Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.

Közölték azt is, a vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését.

„A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét” – írták.

Közölték azt is, a vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról „a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást”.

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