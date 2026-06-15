Átalakítja portfólióját a Mediaworks, keddtől felfüggesztik a Bors napilap nyomtatott kiadását

Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.
Közölték azt is, a vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését.
„A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét” – írták.
Közölték azt is, a vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról „a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást”.
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