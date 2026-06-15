A Tisza, a Fidesz képviselőivel szemben a törvényeket betartva, jogállami keretek között alakítja át a közmédiát – jelentette ki Kulcsár Krisztián

A Tisza vezérszónoka a közmédia vezetőinek leváltását és szakmaiságának visszaadását jelölte meg a javaslat céljaként, a Fidesz vezérszónoka a közmédia portfóliójának csökkentése ellen szólalt fel, a KDNP vezérszónoka pedig a sajtószabadságot féltette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában hétfő este az Országgyűlésben.

Tisza: nem cél a tisztogatás, de akik részt vettek a gyűlöletkeltésben, azoknak vállalniuk kell a felelősséget.

Kulcsár Krisztián, a Tisza vezérszónoka szerint a közmédia az elmúlt években történelmi mélypontra került. Jelezte, hogy a Tisza, a Fidesz képviselőivel szemben a törvényeket betartva, jogállami keretek között alakítja át a közmédiát.

Meglátása szerint az előző rendszer nem tűnt el a választásokkal, mert a közmédiában ugyanazok az emberek ülnek, akik a központi irányítástól való függés és a politikai megrendelők kiszolgálásának logikája szerint működnek. A törvényjavaslat lehetővé teszi a vezetők lemondatását. A törvény szerint a független közmédia testületre szállnak át a közmédia felett gyakorolt tulajdonosi jogok.

A módosítással tehát megszűnik a Közszolgálati Közalapítvány, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató egyesülnek, az MTI pedig újra önálló hírügynökség lesz.

Azt is mondta: a javaslat egy kétlépcsős folyamat első lépése, és megnyitja az utat ahhoz, hogy leállítsák a propagandát, és egy új, az újságírói alapelveket szem előtt tartó hírszolgáltatást adjanak az embereknek. Leszögezte: a cél, hogy „a sajtó sajtóként működjön”, és működésébe sem a kormány, sem a miniszteri biztos nem fog beleszólni, az ottani szerkesztőség feladata lesz, hogy újságíróként, hírszolgáltatóként működjenek.

Kiemelte: nem a kirúgások és nem a politikai tisztogatás a javaslat célja.

„Annak viszont, aki részt vett a magyar emberek ijesztgetésében, a gyűlöletkeltésben és a hírhamisításban, számolnia kell a következményekkel, és vállalnia kell a felelősséget”

– fogalmazott Kulcsár Krisztián.

Jelezte azt is: a közmédia végleges konstrukciójának kialakításáról társadalmi egyeztetést fognak indítani, leülnek a szakmával, hogy elmondhassák, amit éveken át nem tudtak elmondani, hogy milyen közmédiát szeretnének.

Fidesz: A közmédia színes és gazdag tartalmi kínálatot nyújt

Németh Balázs (Fidesz) örömét fejezte ki, hogy nem számolják fel a közmédiát, miközben a kampányban még azt mondták.

A közmédia színes és gazdag tartalmi kínálatot nyújt – jelentette ki. Hozzátette: a kormánypárti politikusok rendre a hírcsatornát említik csak a közmédiából, de az sokkal több annál, tévécsatornák, rádióadók, internetes oldalak és a hírügynökség összessége.

Azonban a benyújtott javaslatban az áll, hogy a közszolgálati médiának egy darab országos tévécsatornát, egy darab országos rádiócsatornát, egy darab online felületet kell megtöltenie tartalommal. Ha ez így lesz, az óriási visszavágása a mostani tartalomnak – mondta, elfogadhatatlannak nevezve a nézők, hallgatók választási lehetőségeinek szűkítését.

Arról is beszélt, hogy sok rendezvényt csak a közmédia közvetít és sok területen a világ legjobbjai dolgoznak most a közmédiában. Ezért óva intette a Tiszás többséget, hogy bárkit is bosszúból kirúgjanak.

KDNP: A törvényjavaslat nem szolgálja a sajtószabadságot

Máthé Zsuzsa (KDNP) hangsúlyozta: a benyújtott törvényjavaslat a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló törvény gyökeres felforgatását hozza, és nagymértékben „politikai bosszúhadjáratnak” tűnik.

Egy akkora médiakonglomerátumot, mint a magyar közmédia, lehet hangolni, viszont nem eshet áldozatául egy jól kiépített médiaportfólió a politikai bosszúnak. Nem lenne jó, ha emögött politikai érdek vagy akár az európai uniós központi akaratnak való megfelelőségi kényszer állna – jegyezte meg.

Kiemelte: a törvényjavaslat nem szolgálja a sajtószabadságot, és a KDNP, amely a családok és a hagyományos értékek, a kereszténység és hazánk szuverenitása mellett áll, nem támogatja a javaslatot.

Képviselőtárasait a benyújtott javaslat megfontolására kérte egy még jobb közmédia megvalósítása érdekében.

Kormány: A közmédia egy hazugsággyár volt

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy ami a közmédiában „folyt híradó címszó alatt, az se nem volt híradó, se nem volt újságírás”. Az újságírói munka, még ha vannak is benne hibák, az riporterek valódi munkája, tények, információk közzététele, ami viszont az M1-en ment az elmúlt „tizeniksz” évben, annak ehhez semmi köze, „felülről irányított, tollba mondott, droidok által továbbított alternatív valóságot láthattunk” – fogalmazott.

Az államtitkár kijelentette, azon dolgoznak, hogy ismét büszkeség legyen a közmédiában dolgozni.

Hangsúlyozta, egykori MTI dolgozóként hatalmas öröm számára, hogy újra lesz „független magyar hírügynökség, újra lesz magyar hírügynökség”. Az MTI túlélte az első világháborút, a Tanácsköztársaságot, a Horthy-rendszert, a nyilas rémuralmat, a kommunistákat, „de még Gyurcsányt is, a Fideszt nem élte túl”, mert 2015-ben „beolvasztották ebbe a hazugsággyárba” – jelentette ki.

Mondjuk ki, hogy „ez egy hazugsággyár volt”, nemcsak, hogy éppen sérültek a pártatlanság értékei, nemcsak hogy éppen, hogy nem volt biztosítható a kiegyensúlyozottság, hanem „szándékos, felülről irányított és közpénzből finanszírozott hazudozás ment 15 éven keresztül” – fogalmazott.

A Fidesz nemcsak szakmailag tette tönkre a közmédiát, de nem tudták megállni, hogy ne „lopjanak szét mindent” – mondta. Háromszor annyit fizettek az NB1-es jogokért egy idényre, mint a Bajnokok Ligájáért – tette hozzá.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)