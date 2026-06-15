A Samsung gödi gyára a lakosokkal együttműködve valósítja meg környezetvédelmi akciótervét

A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magába foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj,- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a Samsung SDI Hungary (SDIHU) az MTI-vel hétfőn, jelezve: negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel.

Közölték: a vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az SDIHU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel.

Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új SDIHU-beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem. A bejelentés éppen 10 évvel azután történik meg, hogy a Samsung SDI 2016-ban, Magyarország első elektromosautó-akkumulátor-gyárának megépítéséről döntést hozott – közölték.

A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket:

zajvédelem, levegőminőség, felszín alatti vizek és talaj, szennyvíz, ipari vízfelhasználás, munkahelyi környezet, valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR).

Az intézkedéscsomag alappilére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése.

A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit. Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg.

Módosul a teherautó forgalom:

a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést.

Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.

A tájékoztatásuk szerint a Samsung gödi gyára rendszeresen méri a környező légszennyezettséget, a külső szakértők által hitelesített értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak. Az átláthatóság fokozása érdekében a gyár területén kívül is levegőminőség-mérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatait a lakosok valós időben követhetik nyomon. A dolgozói buszok menetrendjének módosításával a vállalat elérte, hogy a szén-dioxid-kibocsátása 15 százalékkal csökkent.

A gödi üzem folyamatosan ellenőrzi a szennyezőanyag-kibocsátási szinteket a gyár körüli területek felszín alatti vizeiben és talajában. Az értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak – közölték.

Kiemelt kép: A gödi Samsung akkumulátorgyár (Fotó: MTI/Mónus Márton)