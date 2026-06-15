A magyar oktatási rendszer strukturális problémákkal küzd, amelyek megoldása közös feladat – jelentette ki Kapronczai Balázs

Az egyházi iskolákról, az aszálykárról és a túlárazott gigaberuházásokról is kérdeztek a képviselők a hétfői azonnali kérdések során a parlamentben.

KDNP: sok településen az egyházi iskola központi kérdésnek számít.

Latorcai Csaba (KDNP) azt mondta, hogy az elmúlt tíz napban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a sajtóban több témáról is nyilatkozott, és ennek során az egyházi iskolák „megregulázását” is felvázolta. A felszólaló hangsúlyozta, sok településen az egyházi iskola központi kérdésnek számít.

Ezért is mellbevágó a miniszternek az a mondata, hogy „van még egy különösen felháborító jelenség, amikor egy olyan településen, ahol a gyereklétszám egyáltalán nem indokolná, az egyetlen iskola mellé egy másik, egyházi iskolát is megnyitnak. Sokszor ennek az a kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztályi családok ne vigyék el a gyerekeiket a 20 kilométerre lévő nagyobb városba” – fogalmazott. Latorcai Csaba úgy érvelt, hogy ez a mondat stigmatizál és nem ad lehetőséget az egyházi iskoláknak a tisztességes védekezésre.

Kapronczai Balázs, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára visszautasította, hogy a Tisza-kormány ártani szeretne az egyházi iskoláknak.

Az egyházi iskolák nem hibásak, a magyar oktatási rendszer azonban strukturális problémákkal küzd, amelyek megoldása közös feladat

– jelentette ki. Hozzátette, a miniszter éppen a múlt héten ült le az egyházi iskolafenntartók képviselőivel.

Latorcai Csaba azt felelte, a KDNP álláspontja az, hogy a szegénységnek nincsen se bőrszíne, se nemzetisége, mert mindenkit fel kell zárkóztatni.

Tudjuk, hogy Önöknek voltaképpen problémájuk van az egyházi közneveléssel. A miniszterelnök még kormányt sem alakított, amikor „Rubovszky Rita miniszteri jelöltségét visszavonta azért, mert a szimpatizánsai azzal vádolták, hogy túlságosan keresztény” – fogalmazott.

Kapronczai Balázs viszonválaszában leszögezte, azon dolgoznak, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a minőségi oktatásból.

Ezután Kőszegi Krisztián levezető elnök Magyar Péternek adott szót. A miniszterelnök szerint a képviselőnek az a problémája, hogy 16 év után Magyarországon van oktatási miniszter. Az a problémája, hogy vége van annak a vergődésnek, amikor egy nyugdíjas rendőr felel az oktatásért, az egészségügyért, a szociális szféráért, a gyermekvédelemért és a közbiztonságért. Az zavarja, hogy van egy oktatási miniszter, akit fel mernek keresni a tanárok, a diákok? – sorolta.

Senki nem akarta se szegregálni, se nehéz helyzetbe hozni az egyházi iskolákat – jelentette ki, hozzátéve, a Tisza-kormánynak az egyik prioritása az oktatásügy. Egyúttal emlékeztetett, hogy az oktatási és az egészségügyi miniszternek vétójoga van a kormányban.

Mi Hazánk: Mit tesz az agrártárca az aszálykár elhárításáért?

Dócs Dávid (Mi Hazánk) azt mondta, hogy óriási bajt okoz az aszály. Magyarországon hatalmas víztömeg folyik át, ezért arra kell törekedni, hogy abból a lehető letöbbet tudjuk visszatartani – érvelt.

A vízhiány strukturális problémává vált, mára már nem átmeneti aszályról, hanem tartós vízgazdálkodási válságról beszélhetünk – emelte ki.

Azt kérdezte, hogy az agrártárca milyen intézkedéseket kíván hozni az aszálykár elhárításának érdekében?

Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, a probléma az ország minden lakóját érinti. Emlékeztetett, hogy a vízgazdálkodás alapvetően az Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz tartozik, az agrártárca az öntözést felügyeli, azonban az aszály kérdése ez egy szoros együttműködést igénylő feladat lesz a jövőben.

A miniszter egyetértett azzal, hogy az elmúlt időszakban nem volt stratégia. A Magyarországon átfolyó folyók vízhozama idén jelenetős kisebb volt, mint az elmúlt év azonos időszakában, június 1-ig azonban körülbelül 143 millió köbméterrel több vizet sikerült visszatartani, ami jelentős mértékben köszönhető annak, hogy a kabinet rögtön intézkedett – emelte ki.

Tisza: Mit tesz a kormány a túlárazott gigaberuházások megfékezéséért?

A túlárazott gigaberuházások megfékezése érdekében tett kormányzati intézkedésekről kérdezte Rózsahegyi Áron (Tisza) a közlekedési és beruházási minisztert, azt hangsúlyozva, a felelős és átláthatóállami gazdálkodás a Tisza-kormány egyik alapelve, a magyar emberek pedig joggal várhatják el, hogy kövessék szigorúan nyomon minden beruházás finanszírozását és vessenek gátat a közpénzből megvalósuló projektek „ipari szintű megcsapolásának”.

A képviselő tudakozódott a mohácsi Duna-híd beruházás kapcsán eddig feltárt túlárazásokról és arról, hogyan biztosítható, hogy ne válhasson „érdekcsoportok túlárazott magánakciójává” egyetlen projekt sem. Felvetette, lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt?

Vitézy Dávid, a tárca vezetője válaszában – fontosnak nevezve a kérdést – hangsúlyozta: szeretnék, hogy „a híd befejezhető legyen, ne maradjanak torzók”, hozzátéve, „bármi áron bármit nem lehet hagyni”.

A miniszter kérdésesnek nevezte, hogyan emelhették 98 százalékra az addig 20 százalékos előleget a beruházás esetében, úgy, hogy közben biztosítékot se kérnek, ráadásul 97 milliárd forintot már át is utaltak a projektre.

Jelezte: ezért döntött a kormány a teljes műszaki tartalom felülvizsgálata és a lehetséges racionalizálások áttekintése mellett. A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó – fogalmazott, mondván, a már legyártott pályalemez erre nem alkalmas.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (k) a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaira reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)