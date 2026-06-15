A Fidesz szerint Orbán Viktor migrációs politikáját nem tudja felülmúlni Magyar Péter

A Fidesz a migráció ügyében kérte számon a kormányfőt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, Magyar Péter a válaszában viszont azzal vádolta a korábbi kormánypártokat, hogy semmit sem tettek a magyar közbiztonságért, és legális migránsok tízezreit hozta be.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a felszólalásában kiváló szónoknak és kivételes manipulátornak nevezte Magyar Péter miniszterelnököt, akit személyeskedő támadásokkal vádolt, és

azt kérte tőle: próbáljon meg emelkedettebben hozzáállni a közügyekhez.

A migráció ügyében szerinte a miniszterelnök azt az elvet követi, hogy a legjobb védekezés a támadás, azonban – folytatta – ezen a téren nem fogja tudja megelőzni a Fideszt és Orbán Viktort, mert a korábbi kormányfő attól lett világhíres, hogy már akkor elutasította a migrációt, amikor mindenki más könnybe lábadt szemmel beszélt a menekültek befogadásáról.

A belfasti merénylő esetére utalva hangsúlyozta: Magyarország mentes ezektől a veszélyektől.

Arra várt választ: miként garantálja a kormány, hogy Magyarországon ne csak illegális, de legális migránsok se legyenek. Arra is kitért: az Európai Néppárt szerinte elárulta korábbi álláspontját a migráció ügyében, ezért Magyar Péter miniszterelnöknek fontos politikai küzdelmet kell a pártcsaládon belül is megvívnia akkor, ha valóban meg akarja védeni Magyarország békéjét és biztonságát.

„Szomorúan hallom, hogy eddig nem elégedett a miniszterelnöki stílussal és válaszadással, igyekszem olyan választ adni, hogy az megfelelő legyen” – reagált a kormányfő. Hozzátette: Hidvéghi Balázs a Fidesz szombati kongresszusán bátor beszédet mondott arról, hogy politikai közössége milyen bűnöket követett el, most azonban azzal vádolja az egy hónapja kormányzó politikai közösséget, amit a Fidesz csinált. Magyar Péter a korábbi kormánypártokat azzal vádolta: semmit sem tettek a magyar közbiztonságért, legális migránsok tízezreit hozták be, sok száz milliárdért letelepedési kötvényt árultak, minden szövetségesünket „elmarták”, és nem tudták megakadályozni a migrációs paktumot sem, most pedig itt „ajvékolnak”. Ez nem a jó út – jegyezte meg.

Sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a közmédia átalakításáról szóló javaslatot

Perticsné Kácsor Andrea (Tisza) a Fidesz–KDNP képviselőinek felszólalásaival kapcsolatban azt mondta: a parlamentben az elmúlt hetekben minden alkalommal megkapják azt az „emlékeztető oltást”, hogy mi vezetett Magyarország morális válságához. A kivagyiság, az arrogancia, a bocsánatkérés, valamint a szembenézés teljes hiánya – tette hozzá.

Szégyennek nevezte, hogy az előző kormányoldal a hatalom megtartása érdekében a saját szavazóit és a gyermekeket is félelembe és szorongásba taszította hazugságokkal. „Amíg önök továbbra is csak tagadják a valóságot, mi szépen, csendben, kitartóan elvégezzük a ránk bízott feladatokat.” Szerinte ezért van az új kormány első intézkedései között a gyűlöletkeltő plakátok betiltása vagy a médiatörvény módosítása.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kijelentette: a gyűlöletkeltő propaganda ellen fel kell lépni, ezért van az erről szóló javaslat az Országgyűlés előtt. Jelezte: a gyűlöletkeltésre és félelemkeltésre alapuló, közpénzből zajló politikai propagandát nemcsak a köztereken, hanem az online térben is megtiltanák.

Az Országgyűlés 187 igen szavazattal egyhangúlag igazolta Szucsigán László román nemzetiségi szószóló mandátumát, miután elődje, Tát Margit lemondott.

Az Országgyűlés 142 igen és 50 nem szavazattal döntött arról, hogy hétfőn sürgősséggel tárgyalják a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását.

A házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslatot szintén sürgősséggel tárgyalják, az erről szóló kezdeményezést 143 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. Ezt követően az Országgyűlés elfogadta napirendjét.

Fidesz: Fenntartják a rezsicsökkentést?

Vitályos Eszter (Fidesz) arról beszélt: a magyar családok számára az elmúlt években rendkívüli kihívást jelentett az energiaárak emelkedése és a nemzetközi energiapiac bizonytalansága. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége van minden olyan intézkedésnek, amely hozzájárul a háztartások megélhetési terheinek csökkentéséhez és a családok biztonságának megőrzéséhez.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor több politikai szereplő részéről is elhangzottak olyan nyilatkozatok, amelyek kétségeket ébresztettek a rezsicsökkentés hosszú távú fenntarthatóságával és jövőjével kapcsolatban. Azt kérdezte, fenn kívánja-e tartani a kormány a rezsicsökkentést, és tervez-e olyan intézkedéseket, amelyek a lakossági és vállalkozások által fizetendő energiaárak mérséklését eredményezik minden magyar család és vállalkozás részére? Ha igen, mikor várható az intézkedések bevezetése? – sorolta.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úgy reagált: nemhogy meg kell védeni az emberek életszínvonalát, hanem emelni kell. Kritizálta az előző kormányt, amiért a rendszerhasználati díjat radikálisan növelte az elmúlt időszakban, és a sávhatár felett a piaci ár felett lényegesen magasabb díjakkal sarcolta meg a családokat.

A vállalatokat Európa egyik legmagasabb árával sújtották, ezzel mérsékelték az exportlehetőségeiket, versenyképességüket – sorolta, és szóvá tette, hogy a fával fűtők kimaradtak a rezsicsökkentésből.

Az energiafüggőségből ki kell vezetni Magyarországot, az energiaellátást több forrásból kell biztosítani – jelentette ki, és kitért arra, hogy uniós forrásból 1,5 milliárd eurós (mintegy 525 milliárd forintos) összeget tudnak az energiahálózat fejlesztésére költeni. A megelőlegezett bizalom jeléül a fideszes képviselő elfogadta a választ.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)