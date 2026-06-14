Tíz év alatt több mint harmincszorosára nőtt a magyar podcastpiac

A magyar podcastpiac tíz év alatt több mint 30-szorosára nőtt – derül ki a Podiverzum.hu első átfogó piaci elemzéséből, melyet a Precíziós Agrokémia Zrt. juttatott el közleményként az MTI-hez. Naponta átlagosan 73 új epizód jelenik meg, idén pedig várhatóan több mint 34 ezer új adás készül. A legnépszerűbb témák: politika, mesterséges intelligencia és mentális wellness. A pártok podcastos jelenléte meglepően kiegyensúlyozott: a Fidesz és a Tisza Párt szinte azonos számú epizódban szerepelt az elmúlt évben.

A közlemény szerint amit néhány évvel ezelőtt még kevesek hobbijának tartottak, mára a magyar digitális média egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált: a Podiverzum.hu friss elemzése szerint a magyar podcastpiac tíz év alatt 30,2-szeresére bővült, és az idei év minden korábbi rekordot megdönthet.

Naponta 73 új epizód — és a tempó fokozódik

A számok magukért beszélnek: a Podiverzum.hu közel 1 450 magyar podcastot tart számon, összesen több mint 139 ezer epizóddal. 2025-ben naponta átlagosan 73 új adás jelent meg, és ha az idei első öt hónap üteme tartható, 2026-ban megközelítőleg 34 300 új epizód készülhet — közel 30 százalékkal több, mint tavaly.

Az igazi áttörés 2020-2021-re tehető, amikor a pandémia és a nagy streaming platformok magyarországi megjelenése együttesen megnégyszerezte a termelést.

Politika, mesterséges intelligencia, wellness

De miről is beszél a magyar podcastnyilvánosság? Az elmúlt 17 hónap adatai szerint a leggyakoribb témakör a politika és közélet 845 epizóddal, szorosan mögötte a mesterséges intelligencia 762 adással, majd a mentális wellness és önismeret 658 epizóddal.

A lista egyszerre tükrözi a választási év feszültségét, az MI témájának robbanását és a self-care tartalmak dinamikus növekedését.

A kategóriák szintjén a társadalom és kultúra viszi a prímet az összes epizód negyedével, őt követi a hírek és politika (13%), valamint a vallás és spiritualitás (12%).

Van, ami nő — és van, ami kifulladt

Nem minden műfaj menetel egyforma ütemben. Az egészség-életmód tartalmak 2025-ben 95 százalékkal bővültek, a gasztronómia 87, a gyerek és család témakör pedig 57 százalékkal. Ezzel szemben a humor közel felére esett vissza (-44%), az oktatási podcastok egyharmadával kevesebb epizódot adtak ki, mint egy évvel korábban, a film és popkultúra pedig 27 százalékkal zsugorodott.

Fidesz és Tisza Párt: holtverseny a podcasttérben

A Podiverzum.hu politikai adatai is figyelemre méltóak — bár fontos hangsúlyozni: ezek tartalmi, nem közvélemény-kutatási adatok, azt mérik, hány epizódban kerül szóba egy-egy párt.

Az elmúlt 12 hónapban a Fidesz 388, a Tisza Párt 351 epizódban szerepelt.

A kampánycsúcson, 2026 áprilisában a Tisza Párt egyetlen hónapban először lépett a Fidesz elé. A magyar podcasttér tehát a kínálat szintjén mindkét nagy politikai pólusnak nyitott felületet biztosított.

Sok az új induló, de kevesen bírják hosszú távon

Az elmúlt 24 hónapban 395 új magyar podcast csatorna indult, azaz átlagosan minden második nap valaki elkezd egy új csatornát. Ugyanakkor a frissülési adatok árnyalják a képet: az indexelt műsorok 39 százaléka rendszeresen jelentkezik, de közel negyedük már legalább egy éve hallgat — a piac tehát egyszerre bővül és morzsolódik.

Mi a Podiverzum.hu?

A jelentés mögött a Podiverzum.hu áll, egy magyar podcast-kereső és adatbázis-platform, amely 139 ezer epizódban tesz lehetővé szemantikus keresést. A rendszer nemcsak műsorokat listáz, hanem epizódok szintjén azonosítja a témákat, közszereplőket és szervezeteket — lehetővé téve, hogy egy márka, intézmény vagy téma teljes podcastbeli jelenléte visszakereshető legyen — áll a Precíziós Agrokémia Zrt. által kiadott közleményben.

A teljes elemzés a podiverzum.hu oldalon érhető el.

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