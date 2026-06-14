Ha az új hangok és vélemények érvényesülnek, talpra tud állni a Fidesz Navracsics Tibor szerint

„Ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt” – írta a szombati eseménnyel kapcsolatban közösségi oldalán a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője.

Navracsics Tibor bejegyzésében jó hírként értékelte Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnökségi tagságát, megítélése szerint mind a hárman felkészült, jó politikusok, akik reményt adnak arra, hogy valóban megjelennek új irányok is a Fideszben.

„Kreicsi Bálint különösen kedves számomra, hiszen pontosan azt a polgári Magyarországot jeleníti meg, amelyről beszéltem: helyi közösség sikeres vezetőjeként sokat lehet tőle tanulni arról, hogy hogyan lehet nem pártszimpátiák mentén jó ügy érdekében támogatókat szerezni és megtartani” – részletezte.

„Örülök, hogy indítványomra Bálint személyében egy sikeres városvezető is helyet kapott a Fidesz elnökségében. Így Gyopáros Alpárral együtt fogják – remélem sikerrel – képviselni a városokban és falvakban élő polgárság érdekeit” – tette hozzá a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője, aki szerint nem történt áttörés a szombati kongresszuson.

„Ami nem jó hír, hogy ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt. Elhangzott sok jó beszéd, láttunk sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal szónokot. Láthattuk azt is, hogy mennyi tartalék van ebben a közösségben” – írta az esemény kapcsán az ellenzéki politikus.

„A most következő egy év legnagyobb tétje, hogy ezek a hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz. Ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Ez a kérdés azonban nem dőlt el tegnap” – jegyezte meg Navracsics Tibor.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor a Századvég konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. június 2-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)