Fidesz: Magyarországon ma nincs migránstábor, felszólítjuk Magyar Pétert, hogy ne is legyen!

A Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója által aláírt közleményben kiemelték, hogy Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta.
„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”
– szólította fel a kormányfőt az ellenzéki párt.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2024. szeptember 7-én. Balról Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. (Fotó: MTI)