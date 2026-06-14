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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Fidesz: Magyarországon ma nincs migránstábor, felszólítjuk Magyar Pétert, hogy ne is legyen!

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.14. 15:46

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják” – olvasható a Fidesz– Magyar Polgári Szövetségnek az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója által aláírt közleményben kiemelték, hogy Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta.

„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”

– szólította fel a kormányfőt az ellenzéki párt.

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Kiemelt kép: Orbán Viktor érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2024. szeptember 7-én. Balról Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. (Fotó: MTI)

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