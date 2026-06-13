Radnai Márk: Feladatom, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének

A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, megvizsgálják „a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit”, és jelenleg is olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát.
Hozzátette, feladatai közé tartozik az is, hogy javaslatokat tegyen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekre és azok megvalósulását figyelemmel kísérje.
Pénteken a Magyar Közlönyben megjelent: Radnai Márk a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében
az érintett miniszterekkel együttműködve koordinálja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását,
vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgoz ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére.
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A határozat szerint Radnai Márk feladata lesz az is, hogy elemzéseket és javaslatokat készítsen a működő és emberséges Magyarország megvalósítását szolgálva.
Kiemelt kép forrása: Radnai Márk közösségi noldala