Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a Fidesz kongresszusán

Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán, szombaton Budapesten.

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Orbán Viktor a választási vereség okai között említette, hogy üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak.

A politikus hozzátette: a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok „szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta”. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette – sorolta.

Orbán Viktor arról is beszélt: nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek.

Kiemelt kép: A Fidesz tisztújító kongresszusára érkező Orbán Viktor pártelnök nyilatkozik a Budapest Kongresszusi Központ előtt 2026. június 13-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)