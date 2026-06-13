Navracsics Tibor: Az ország egyre növekvő része nézi döbbenten a Tisza ámokfutását

Az ország egy jelentős és egyre növekvő része döbbenten nézi a Tisza ámokfutását – jelentette ki Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten.

Navracsics Tibor, a Fidesz nemrégiben újjáalakult önkormányzati kabinetjének vezetője, korábbi szakminiszter hangsúlyozta: a Tisza Párt emberséges és működőképes Magyarországot, a fékek és ellensúlyok rendszerét ígérte, ehelyett „embertelen és működésképtelen Magyarországot”, „féktelenséget és ellensúlytalanságot” kaptak.

„Miközben mi a vereség okait boncolgatjuk, és most már remélem, hogy rövidesen el is jutunk a következtetések levonásához, hogy aztán megkezdjük az újjáépítés munkáját, addig

az ország egy jelentős része – és egyre növekvő része – döbbenten nézi azt az ámokfutást, amely a legitim módon megválasztott tisztségviselők, általában magyar polgárok ellen zajlik, akik merték maguknak venni azt a bátorságot, hogy az elmúlt 16 évben a közszférában állást vállaltak”

– fogalmazott, mérhetetlen pimaszságnak nevezve ezt a Tisza Párt részéről.

Az elmúlt 16 évet sikertörténetnek nevezte, hogy a magyar polgárság anyagi értelemben soha ennyit nem erősödött. A Fidesz „aranytartalékának” nevezte azon polgármesterek, helyi képviselők, megyei közgyűlési elnökök és megyei képviselők összességét, akik szerinte megtartják a polgári Magyarország eszméjét és gyakorlatát a hétköznapi életben, és „mindenfajta tiszás fenyegetőzés ellenére” utat mutatnak a jövőre.

Sajnálatosnak nevezte, hogy az elmúlt időszakban a Fideszen belül is voltak, akik „latte avokádónak” hívták a városukon belül a közügyekre összpontosító, a pártszimpátiákon túlnyúló támogatói bázist létrehozó polgármestereket. Szerinte most a Fidesznek szüksége van az ilyen polgármesterek tanácsaira, útmutatására arról, hogyan lehet összegyűjteni az emberek erejét párthovatartozásra való tekintet nélkül egy térség felvirágoztatása érdekében.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Tanú című film mondataival idézte fel személyes ismeretségét Orbán Viktorral, majd kitért a Fidesz megalakítására és a rendszerváltoztatásra, Magyarország szuverenitásának visszaállítására. A rendszerváltoztatás az volt, nem az, ami április 12-én történt – szögezte le, hozzátéve: ő 38 éve mindennap büszkén vallja, hogy fideszes. Úgy fogalmazott: a választási vereség nagyon fáj, kár lenne úgy tenni, mintha nem fájna, de a vereség nem szégyen, csak akkor, ha feladják. Ő biztos nem adja fel – jelentette ki.

Hozzátette: a választási kudarc okainak széles nyilvánosság előtti véget nem érő elemzése kemény politikai csata is, amiben az ellenfeleik minden eszközzel le akarják győzni őket, így talán mostanra már elég volt abból, hogy a saját politikai közösségükben is durvábbnál durvább dolgokat mondogatnak, úgy általában a Fideszről. Mert a helyzet mégiscsak az, hogy

„a Fidesz selejtjéből lett a Tisza pártelitje”

– fogalmazott. Olyanokból, akikkel jobb meggyőződésük ellenére dolgoztak együtt, mert komolyan gondolták a nemzeti együttműködést.

Ami történt, az nem más, mint a Fidesz selejtjének a bosszúja

– mondta.

Rámutatott: az önmarcangolás megbénít, és most a talpra állás, a közösségépítésnek van az ideje, hogy kiálljanak egymás mellett, erőt adjanak egymásnak, és összetartsák a közösségüket. Azoknak a szavazóknak, akik elhitték azt a tiszás „kamut”, hogy nincs itt semmiféle brüsszeli beavatkozás, nyomásgyakorlás, zsarolás, keserű lesz majd az ébredés – jegyezte meg.

Kiemelte:

a brüsszeli beavatkozási törekvések változatlanul léteznek,

csak mára olyan kormány lett Magyarországon, amelyik nemhogy nem áll ellent a magyar érdekekkel ellentétes brüsszeli nyomásnak, hanem egyenesen üdvözli és kívánatosnak tartja azt, küllők akarnak lenni, nem bot.

Hozzátette: Brüsszel már rég nem integrációt, hanem asszimilációt akar. Az egyenjogúság és egyenrangú partnerek közötti együttműködés helyett a teljes, az utasításokra, parancsra épülő politikai és hatalmi betagozódást követeli, a nemzeti szuverenitás teljes feladását. Ha Brüsszel a feje tetejére is áll,

a Fidesz-KDNP továbbra is azok akaratát képviseli, akik népszavazáson mondtak nemet a migrációra,

és elvárják az új kormánytól, hogy védje meg a magyarokat, ne hajtsa végre a katasztrofális migrációs paktumot.

Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője kiemelte: olyan időket élnek, amilyenek már régen voltak Magyarországon, a kampányból visszamaradt hergelés, uszítás és bosszúvágy vezérelte kormányzás a mindennapokba hozta a gyűlöletet. Ezt meg kell állítani – jelentette ki, hozzátéve: ez a hergelés, uszítás, gyűlölködés, mutogatás nem maradhat velünk, ezek a legrosszabb emlékű diktatúráknak az eszközei. A Lenin-fiúk, a Rákosi-diktatúra valamennyi diktatúra ugyanezeket a módszereket használta, sejtetett, gyanúsított, megbélyegzett, kiközösített, statuált és koncepciós pereket indított azok ellen, akik neki nem tetszők voltak – mutatott rá. A Tiszás szeretetország talált magának egy megbélyegzett társadalmi csoportot, egy közösséget, a fideszeseket;

„a fideszes lett a kulák”

– mondta. Azt ígérte, nem hátrálnak, nem hagyják magukat megfélemlíteni, és megvédik a közösségük tagjait.

Harrach Péter, a KDNP képviseletében a keresztény Magyarország eszméjéről beszélt, ami a szövetségi rendszer alapja.

Rámutatott: az ember ugyanaz marad a kudarc és a siker napjaiban, azért, mert stabil alapokon áll – mutatott rá. Felidézte, hogy 1997-ben a KDNP is padlóra került egy elnökcsere miatt. Minden rosszban van valami jó, ez esetben ha azt látják, hogy a zsoldosok átszivárognak, akkor a tisztulás az, ami a jó – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy ki kell mondani,

a keresztény emberképben nincs helye annak a mindenhol tapasztalható gyűlöletnek, ami körülvesz bennünket.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor, a Fidesz nemrégiben újjáalakult önkormányzati kabinetjének vezetője, korábbi szakminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás).