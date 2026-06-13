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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Nagyon erős UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.13. 14:10

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. az MTI-vel szombaton.

Azt írták, hogy a régió területének 55 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,2 lesz. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A várható UV-B-értékek területi eloszlása a HungaroMet honlapján tekinthető meg.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

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