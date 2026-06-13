Mi Hazánk: Nem támogatjuk a migránsok betelepítését, bárki legyen kormányon

„Bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépünk fel ellene, mint tettük Vitnyéden” – reagált szombat délelőtt Facebook-bejegyzésben a Magyar Péter miniszterelnök reggeli sajtótájékoztatóján elhangzottakra Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

A politikus kiemelte, hogy a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet: a Fidesz kormány migránstábort tervezett Vitnyédre.

Hozzátette: amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a létesítmény megépítése ellen, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg.

Kiemelt kép: Apáti István, a Mi Hazánk képviselője felszólal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)