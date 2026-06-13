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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Mi Hazánk: Nem támogatjuk a migránsok betelepítését, bárki legyen kormányon

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.13. 13:04

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépünk fel ellene, mint tettük Vitnyéden” – reagált szombat délelőtt Facebook-bejegyzésben a Magyar Péter miniszterelnök reggeli sajtótájékoztatóján elhangzottakra Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

A politikus kiemelte, hogy a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet: a Fidesz kormány migránstábort tervezett Vitnyédre.

Hozzátette: amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a létesítmény megépítése ellen, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg.

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Kiemelt kép: Apáti István, a Mi Hazánk képviselője felszólal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

migráció Apáti István Mi Hazánk Magyarország

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