Magyar Péter felmentette a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját; Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját; Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját; valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját – jelent meg pénteken a Magyar Közlönyben.
A felmentések június 13-tól, szombattól hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)