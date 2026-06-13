Magyar Péter felmentette a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit

Magyar Péter felmentette tisztségéből az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, az Információs Hivatal főigazgatóját, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A kormányfő döntései szombattól hatályosak.

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját; Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját; Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját; valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját – jelent meg pénteken a Magyar Közlönyben.

A felmentések június 13-tól, szombattól hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)