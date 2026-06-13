Magyar Péter az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot

Az „Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságának” nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök szombaton Budapesten rendkívüli sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, hogy Orbán Viktorék belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd (Csermajor) területén kialakítandó befogadótáborral kapcsolatban és szerinte a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált.

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Magyar Péter úgy fogalmazott, az Orbán-kormány sokszor, sok mindenben hazudott. Hazudott a költségvetési számok, az uniós források, az orosz-ukrán háború, a rezsicsökkentés kapcsán, és az ország társadalmi helyzetéről is.

Hozzátette,

„a bukott Orbán-kormány évekig következetesen vitt egy témát és próbálta kimaxolni a politikai hasznot abból, ez az illegális migráció elleni küzdelem volt.”

Felidézte, 2024. június 13. az Európai Unió Bírósága példátlan súlyos ítéletet hozott a menekültügyi szabályokkal kapcsolatos korábbi két ítélet végre nem hajtása miatt: 200 millió euróra büntette Magyarországot, illetve arra kötelezte, hogy napi egymillió eurós büntetést fizessen addig, amíg az ország nem hajtja végre a tranzitzónák kapcsán hozott ítéletet.

Magyar Péter szerint

miközben az Orbán-kormány kifelé folyamatosan tagadta, hogy végre akarná hajtani az ítéletet, 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak annak végrehajtásáról. Az ítélet egyik fontos előírása az volt, hogy létre kell hozni egy migránsbefogadó központot – idézte fel.

Közölte, most már egymilliárd euró körül jár az az összeg, amelyet azért kell a magyar embereknek kifizetnie, mert az Orbán-kormány korábban nem tudott olyan jogszabályt alkotni, amely egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat és felelt volna meg az európai jognak.

„A Fidesz hazugsága ellenére ilyen megoldás létezik, a kormány azon dolgozik, hogy ilyen szabályozást ki tudjon alakítani ”– hangsúlyozta.

A kormányfő sajtótájékoztatóját Magyar Péter Facebook-oldalán lehet visszanézni

Magyar Péter szerint a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált

A szombati sajtótájékoztatón a miniszterelnök kijelenttet, hogy a Fidesz politikusai és maga Orbán Viktor belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd (Csermajor) területén kialakítandó befogadótáborral kapcsolatban.

Magyar Péter szerint a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után

a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált, és a fideszes képviselők, ha hétfőig nem tudnak magyarázattal szolgálni, ne menjenek be a parlamentbe.

Magyar Péter a kormányülésekről, illetve a Belügyminisztériumban történt megbeszélésről a témában készített összefoglalók ismertetése után azt mondta: az Orbán-kormány miniszterei, maga Orbán Viktor, valamint Tuzson Bence, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Rétvári Bence

belehazudtak minden magyar ember, a Vitnyéden élő helyiek, a sajtó és külföldi szomszédaink szemébe.

Feltette a kérdést a szombati Fidesz-kongresszus részvevőinek, hogy ilyen emberekkel lehet-e megújulás, nem érzik-e magukat átverve.

Értékelése szerint a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos vagy talán még súlyosabb ügy, mint a kegyelmi botrány, és szimbolikus ponton mutatja meg a Fidesz kommunikációjának hazugságát.

Az illegális migráció elleni küzdelem, a Brüsszellel folytatott harc, amire a Fidesz mindig büszke volt, és amire a politikai versenytársaik lejáratását alapította, a dokumentumok nyilvánosságra hozásával „véglegesen széthullott”

– mondta.

Jelezte, az ezzel kapcsolatos kérdéseket föl fogják tenni a Fidesz képviselőinek hétfőn a parlamentben is, és mint mondta, reméli, hogy

„addigra tudnak valami magyarázattal szolgálni, ha nem, akkor javaslom, hogy már ne jöjjenek be”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Purger Tamás)