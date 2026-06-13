Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban

Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban, a balesetben mindkét gépkocsivezető életét vesztette – jelentette a Novinky.cz hírportál.

A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül. „A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbeállt az úton” – közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal. A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette – mondta a szóvivő. A baleset helyszínénét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték. Kapcsolódó tartalom Török és moldáv rendszámú járművek érintettek az M1-es péntek hajnali baleseteiben, a nyolc halálos áldozat férfi A két baleset nyolc halálos áldozata férfi. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)