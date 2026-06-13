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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.13. 11:13

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban, a balesetben mindkét gépkocsivezető életét vesztette – jelentette a Novinky.cz hírportál.

A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül. „A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbeállt az úton” – közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal.

A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette

– mondta a szóvivő.

A baleset helyszínénét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)

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