Gulyás Gergely: Orbán Viktorra szükség van a tábor egyben tartásához

„A tábor egyben tartásához szükség van Orbán Viktorra, ezért vállalja a volt miniszterelnök egy évre a pártelnökséget” – mondta a Fidesz Országgyűlési frakciójának vezetője a párt szombati budapesti kongresszusának kezdése előtt újságíróknak.

Gulyás Gergely közölte: ugyanakkor nem aktuális az a kérdés, hogy mennyire van esélye a Fidesznek a megújulásra Orbán Viktorral, mert úgy látszik, politikai ellenfeleik a visszamenőleges hatályú alkotmányozással a visszatérés lehetőségéből is kizárják. Ő maga – folytatta – nem vállalná a jövőben a Fidesz vezetését, mert a frakció vezetését is csak egy évre vállalta el.

Magyar Péter miniszterelnöknek a vitnyédi menekülttábornak az Orbán-kormány által állítólag tervezett megnyitásáról szóló nyilatkozatát Gulyás Gergely úgy kommentálta: a Fidesz-kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot. A politikus hozzátette,

annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak a Magyarországra az Európai Unió Bírósága által kirótt bírság eltörléséről, született egy olyan kormányhatározat amelynek része volt a vitnyédi tábor. Ám a kormány ezt soha nem akarta megépíteni, „ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz”

– fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy a párt megújulása érdekében a „polgári Magyarország” célkitűzéséből nem szabad engedni, új eszköz pedig a párt szervezeti átalakítása és a társadalmi párbeszéd kibővítése lehet.

Bóka János volt miniszter szerint a párt megújulása hosszú és fájdalmas folyamat, legalább egy év kell ahhoz, hogy kiderüljön, sikerrel jártak-e. Éppen ezért szólnak egy évre a kongresszus személyi döntései, így egy év múlva értékelni tudják, hogy sikerrel jártak-e – tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy azért veszített a párt egymillió szavazót az országgyűlési választások óta, mert

a Fidesz hitelességi problémákkal küzd, és helyre kell állítaniuk a hitelességüket.

Az MTI kérdésére, hogy helyreállítható-e úgy a párt hitelessége, ha újra Orbán Viktort választják a párt elnökévé, Bóka János azt mondta: „Orbán Viktor nélkül nem helyreállítható”.

Arra a kérdésre, miszerint helyesli-e, hogy Lázár János és Szijjártó Péter volt miniszterek és Kocsis Máté volt frakcióvezető nem járnak be az Országgyűlésbe, úgy reagált: „úgy gondolom, mindenkinek végeznie kell azt a munkát, amire szerződött”.

Nagy János, Orbán Viktor miniszterelnöki irodáját vezető volt államtitkár arra az újságírói felvetésre, hogy egy év múlva ül-e valaki a vádlottak padján a jelenlegi kongresszus résztvevői közül, úgy reagált: abban bízik, hogy mindenki, ő maga és Orbán Viktor is törvényesen és tisztességesen végezte a munkáját.

Arra a kérdésre, hogy a szélsőjobb vagy a polgári közép felé kellene nyitnia a Fidesznek, azt mondta: nem tudja, hogy „mi forr ki” a párt mozgalmi, közösségi jellegéből, de egy pártkongresszus más, mint egy mozgalom. Hozzátette, a párt rossz állapotban van, de nem gondolja, hogy tovább szakadna.

Az MTI azon kérdésére, miszerint nem ad-e aggodalomra okot, hogy Orbán Viktor azt a Vadhajtásokat nevezte „igeforrásának”, amelyet egy olyan ember vezet, aki fasiszta gesztusokat tett, Nagy János úgy reagált, hogy

„a fasiszták odaát vannak. Nézze meg azt az erőszakosságot, azt az önkényt, amit művel a jelenlegi magyar miniszterelnök”.

Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a párt külpolitikusa újságíróknak azt mondta: korábban is világossá tette, hogy nem ért egyet a Fidesz-kormány ugyan valós kritikán alapuló, de túlságosan konfrontatív Európa-ellenes politikájával. Úgy vélte, ebben a kérdésben félfordulat szükséges, mert hosszabb távon ez nem járható út, szükség van az együttműködésre például olyan területeken, mint az uniós források hazahozatala.

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy

a választásokon csak 4:3 arányban kaptak ki, ami nem borzasztó, és fel lehet belőle állni.

A mögöttük álló 2-2,5 millió embert képviselniük kell. Szükségesnek tart létrehozni egy weboldalt, ahol a támogatóik elmondhatják, hogy merre menjen tovább a párt.

Szerinte többen vannak a most negyvenes fideszes politikusok között, akik szóba jöhetnek Orbán Viktor utódjaként. Hozzátette, hogy ez most nem aktuális, most szükség van Orbán Viktorra a jobboldali közösség összetartásához, de példaként Gulyás Gergelyt említette, aki szerinte alkalmas lehet a pártelnöki feladatok ellátására.

Ferencz Orsolya, az Orbán-kormány volt űrkutatási biztosa, aki a választások után többször kritikát fogalmazott meg a Fidesz politikájával kapcsolatban, az MTI kérdésére azt mondta: nem élte meg bosszúként vagy büntetésként azt, hogy esetleg a kritikája miatt nem került be a párt országgyűlési frakciójába. Azt mondta: a lényeg az, hogy ütőképes ellenzéki frakciója legyen a pártnak.

Azt is mondta: nem szeretne a szélsőjobbal semmilyen közösséget vállalni, messzemenően nem ért egyet azzal, hogy Orbán Viktor a Vadhajtásokat nevezte igeforrásának, ahogy a konfliktuskereső külpolitikával sem értett egyet, ami fő irányvonala volt a pártnak.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a Fidesz kongresszusán Szombaton tartja a párt tisztújítását Budapesten.

Kiemelt kép: A Fidesz tisztújító kongresszusára érkező Gulyás Gergely, a párt országgyűlési frakcióvezetője nyilatkozik a Budapest Kongresszusi Központ előtt 2026. június 13-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)