A belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit

A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit – közölte szombaton a Belügyminisztérium az MTI-vel.

Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.

Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő.

A kinevezések június 14-től hatályosak.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken – június 13-ai hatállyal – mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

Kiemelt kép: Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt távozik kinevezés előtti meghallgatásáról az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának üléséről az Országházban 2026. május 11-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)