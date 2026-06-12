Vitézy Dávid: Megújul a MÁV+ applikáció

Megújul a MÁV+ appja: egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás – közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid leszögezte: a magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV+ applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett.

Ez egy hosszabb folyamat lesz – tette hozzá –, de addig sem tétlenkednek: megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Ennek első fejezete a mostani verziófrissítés, amely két területen is jelentős újításokat hoz.

A miniszter elsőként a könnyebb és bővebb nemzetközi jegyvásárlást említette.

Rámutatott, az elmúlt években sok jogos kritika érte a rendszert, hiszen a külföldi utazásoknál a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene.

Mostantól lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése:

megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Így például közvetlenül az appból lehet jegyet váltani a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő valamennyi Railjetre és EuroCityre (EC), valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is. A kishatárforgalmi járatokra szintén elérhetővé vált a jegyvásárlás, ami közvetlenül érinti például a Szeged–Szabadka járatok vagy a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio-vonatok utasait.

A miniszter posztjában a mostani verziófrissítés második területének a megújult utazástervezést és valós utastájékoztatást említette.

Közölte,

jelentősen javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata is,

és végre bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket az utasok a kezdetek óta joggal hiányoltak. „Az applikáció ne csupán egy jegyértékesítő felület legyen, hanem valódi segítség az utazás során” – írta közösségi oldalán a miniszter.

Kiemelte, hogy a frissítés után az alkalmazás a találati listából alapértelmezetten már egy részletes eljutási ablakot mutat. Itt láthatók a köztes megállók és a járatokkal kapcsolatos egyéb fontos információk. Innen közvetlenül megnyithatók az utazásban érintett járatok menetrendjei, valamint az egyes állomásokról induló további járatok listája is.

Ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás rendbetételében. „Ha ki akarjátok próbálni az új funkciókat, nincs más dolgotok, mint frissíteni a MÁV+ applikációt a telefonotokon!” – fogalmazott posztjában Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)