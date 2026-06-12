Válaszolt Magyar Péter felszólítására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel, ez a cég készíti a jelentést, amelyet a miniszterelnök kért az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről az M1-es autópályán történt péntek hajnali halálos baleset miatt – közölte az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t az MTI-vel.

A társaság az MTI megkeresésére azt válaszolta, folyamatosan kapcsolatban állnak a Magyar Közúttal és minden információt átadtak, minden információ a rendelkezésükre áll, és ha további adatokra van szükségük, azokat is biztosítják számukra.

„Fontos, hogy a baleset nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt”

– írták, hozzátéve, hogy ezen a részen felújítási munkálatok zajlanak, melyek június 9-én kezdődtek és várhatóan június 23-ig tartanak. Kiemelték, hogy a forgalomtól szabályosan elzárt munkaterületen történt a baleset.

A „2 plusz 1 plusz 1 típusú” ideiglenes forgalmi rend a 113-as és a 117-es kilométerek között van érvényben, és a társaság a forgalmi rend változásait már másfél kilométerrel korábban előre jelzi, most is több helyen, 1500, 1000, 500 és 100 méterrel a terelés előtt felhívták a figyelmet a munkavégzésre és az új forgalmi rendre – emelték ki.

Péntek reggel két baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében; a jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A baleset kapcsán az MKIF azt írta, hogy a terelésbe még szabályosan érkezett a kamion, de ismeretlen okból ott áttért a másik sávba, ahol a szabályosan kiépített terelésben munkagépekbe csapódott.

Kiemelt kép: Az M1-es autópálya egy 2025-ös felvételen (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)