Újabb baleset történt az M3-ason – Felborult egy kamion Mezőszemere mellett, a sofőr elhunyt

Hídfőnek hajtott egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőszemere közelében, ezért a sztrádát lezárták; a Miskolc felé vezető oldalon is csak a leállósávban halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem péntek reggel. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI érdeklődésére, hogy a kamion sofőrje meghalt a balesetben.

A 123. kilométernél a kamion rakományának egy része az útburkolatra borult. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a kamion sofőrje a helyszínen meghalt. Korábban Bag és Hatvan között, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán három autó ütközött össze, az ennek következtében kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Nem ez az első súlyos baleset a pénteki napon, hajnalban két baleset is történt egymás után az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében,

a balesetben nyolc külföldi állampolgár vesztette életét.

Nemsokkal később a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy egy török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a péntek hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben. A baleset után Magyar Péter miniszterelnök részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozóinak, egyúttal jelentést kért az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)