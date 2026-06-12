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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Török és moldáv rendszámú járművek érintettek az M1-es péntek hajnali baleseteiben, a nyolc halálos áldozat férfi

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 09:34

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a péntek hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére.

Czagányi Zsuzsanna elmondta, hogy a két baleset nyolc halálos áldozata férfi. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon korábban azt írta, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kisbusz ütközött neki egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel közölte a Facebook-oldalán, hogy a „baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kér az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről”.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

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