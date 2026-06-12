Toroczkai László a migrációs paktum életbe lépése napján: Árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy mi történik a határainkon

A Mi Hazánk „árgus szemekkel” fogja figyelni mi történik a határainkon – közölte Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Az ellenzéki politikus a pénteken hatályba lépő migrációs paktumot meghívólevélként értékelte, amely azt is tartalmazza, hogy „vonzani” és legalizálni kell a migrációt.

A Mi Hazánk elnöke rámutatott: a paktum értelmében az EU külső határain (magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon) nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat „visszatolni” a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadóállomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének.

Kitért arra, hogy az EU-ban a menedékkérelmek közel 40 százalékát pozitívan bírálják el, de akiket elutasítanak, azoknak a 70 százalékát sem sikerült kitoloncolni az EU területéről, itt maradtak. A paktum értelmében a tagországoknak vagy bevándorlók ezreit kell átvenniük más országokból, vagy fizetniük kell valamilyen módon. A hazánkban elsőként regisztrált bevándorlók ide visszatoloncolhatók lesznek bármelyik uniós tagállamból.

A Mi Hazánk elnöke arra számít, hogy milliók indulhatnak útra Afrika, Dél-Ázsia bizonyos térségeiből. Az összesen százmilliós népességű Szudánból és Afganisztánból például mindenki megkapja a státuszt, maradhatnak az EU-ban. Most éppen Észak-Írország áll lángokban, mert egy szudáni migráns az utcán akart lefejezni egy helyi lakost – jegyezte meg.

Az ellenzéki politikus felidézte, hogy Magyarország és Lengyelország a paktum ellen szavazott (még a választások előtt), és Magyarország volt az egyetlen tagállam, amely nem készített végrehajtási tervet sem, így az új befogadóállomások sem épültek meg, jogszabályokat sem alkottak, módosítottak. Erre hivatkozva valószínűleg Magyarország talán pár hónap haladékot kaphat a paktum végrehajtására.

Rámutatott: arra a kérdésére egyszer sem kapott konkrét választ Magyar Pétertől, hiába kérdezte többször az Országgyűlésben, hogy mi lesz ezután.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)