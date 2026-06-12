Takács Árpád: A miniszterelnök mondja ki, hogy a Tisza-kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot!

A Fidesz–KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen: a Tisza-kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot – közölte Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő pénteken a röszkei közúti határátkelőhelynél tartott sajtótájékoztatóján.

Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette, ez egy európai uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállam számára, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel.

Kiemelte:

a Tisza Párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat.

A Fidesz–KDNP a miniszterelnöktől az elmúlt időszakban több alkalommal is azt kérte, mondja ki, hogy nem hajtja végre a kormány a migrációs paktumot, de a kérésre érdemi választ nem kaptak – hangsúlyozta Takács Árpád, majd hozzátette: azt kaptuk, hogy Magyarországon illegális migránsok nem lesznek, de – mint mondta – természetesen ez

a migrációs paktum arról szól, hogy a beérkező migránsok legális migránsok legyenek.

A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy pártja az elmúlt években következetesen elutasította a migrációs paktumot, védte Magyarország határait jogi és fizikai határzárral, valamint kiállt amellett, hogy nem hajlandó végrehajtani a paktumot. Ennek eredményeként ma Magyarország az EU legbiztonságosabb országa, és azt szeretnék a jövőben is, hogy a magyar családok békében, biztonságban éljenek – jegyezte meg Takács Árpád.

A fideszes politikus beszélt arról is, hogy Magyarország az Európai Bizottság besorolása szerint nem frontország, nem érintett migrációs helyzettel vagy kockázattal. Magyarországot büntetik a paktummal, akik pedig beengedték a migránsokat, könnyítéseket kapnak – fűzte hozzá.

Takács Árpád szólt arról is: a Tisza Párt politikusai azt állítják, hogy a „Fidesz gazdasági migránsokat hozott be”, holott „vendégmunkásokkal összemosni az illegális migránsokat, komoly megtévesztés”.

A vendégmunkások száma Magyarországon korlátozott, ők hozzájárulnak a nemzetgazdasághoz, és ahhoz, hogy az adott üzemek termelni tudjanak

– mondta, majd hozzátette: a vendégmunkások meghatározott ideig vannak az országban, míg az illegális migránsok esetében teljesen más a helyzet.

Kiemelt kép: Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő sajtótájékoztatója a röszkei közúti határátkelőhelynél 2026. június 12-én. Ezen a napon lépett életbe az Európai Unió migrációs paktuma (Fotó: MTI/Rosta Tibor)