Sok napsütéssel indul a nap, délután felhősödés érkezik nyugat felől

Általában sok napsütésre számíthatunk a gomolyfelhők és a kevés fátyolfelhő mellett, délután azonban északnyugatról határozott felhősödés kezdődik – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható, késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Az összefüggő felhőzet északkelet felé lassan kivonul az országból, és általában sok napsütésre számíthatunk a gomolyfelhők és a kevés fátyolfelhő mellett. Délután azonban a Dunántúl nyugati részén újra északnyugatról határozott felhősödés kezdődik.

Forrás: HungaroMet

Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb – egyre inkább záporos jellegű – csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrenhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A záporos csapadékgócok valamint a gomolyfelhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban a Dunántúlon északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és főként a térség északnyugati részein időszakos, többnyire gyenge eső előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti részeken néhol ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook)