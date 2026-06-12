Rétvári Bence felszólította Magyar Pétert: Mondja ki, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot!

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot – számolt be erről az MTI.

Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellébeszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem – írta a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence kiemelte: Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt.

„Ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország”

– fogalmazott.

Összegzése szerint a migrációs paktum „jogi rést ütne a kerítésen”, át kellene engedni a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat. Ehhez a polgári kormány nem járult hozzá. Ursula von der Leyen szerint viszont az új kormány mindent úgy fog csinálni, mint a többi uniós ország – emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus. Rétvári Bence kijelentette: ezt nem fogják hagyni,

„Magyar Péter pedig ne sunnyogjon tovább és ne tereljen! Követeljük, hogy mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot!”

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)