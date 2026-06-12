Orbán Anita uniós nagykövetekkel egyeztetett

Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.

A tárcavezető erről Facebook-oldalán beszámolva kifejtette: jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.

Közölte: a munkareggelin röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól.

Kitért rá: beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még sok kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt.

Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek – mutatott rá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta: a beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is, átbeszélték, hogy „a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll”. A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése – mutatott rá a magyar diplomácia vezetője.

Kiemelt kép: Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)